VIDEO | Tragedia en Tonalá: Hallan sin vida a una mujer y a un joven de 19 años al interior de un departamento

En el municipio de Tonalá, familiares de una mujer de entre 40 y 45 años y de un joven de 19 años se trasladaron hasta un conjunto de departamentos ubicado sobre la avenida Segovia, en el fraccionamiento Arcada, luego de no tener comunicación con ellos. Al no obtener respuesta, solicitaron la presencia de bomberos para abrir el domicilio, donde lamentablemente los rescatistas confirmaron que ambos se encontraban sin signos vitales.

🔴#IMPORTANTE | Encuentran a una mujer y a un hombre sin vida al interior de un departamento, en el Fraccionamiento Arcada en el municipio de #Tonalá.



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Elementos de la policía municipal y personal de la Fiscalía del Estado arribaron a la escena para asegurar el perímetro e iniciar con las indagatorias correspondientes que permitan esclarecer las causas exactas del deceso.

Choque consecutivo en cruce conflictivo de Guadalajara

Por otra parte, un fuerte percance vial se registró sobre la avenida Enrique Díaz de León y su cruce con la avenida Vallarta, en Guadalajara, donde un vehículo gris y una camioneta blanca colisionaron y sufrieron daños considerables de carrocería.

Paramédicos municipales se trasladaron rápidamente para atender a los tripulantes de ambas unidades, descartando afortunadamente la presencia de personas lesionadas.

🔴#IMPORTANTE | Por segundo día consecutivo se registran aparatoso choqu3 sobre Enrique Díaz de León y Av. Vallarta en #Guadalajara.



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Este incidente llamó la atención debido a que ocurrió exactamente en el mismo punto donde, apenas el día anterior por la mañana, otro choque había involucrado a un camión de reparto refresquero y a otro automóvil, saldo que también concluyó sin personas heridas en este concurrido cruce tapatío.

Localizan a hombre golpeado en la colonia San Miguel de Huentitán

En la calle Jesús Aréchiga, situada dentro de la colonia San Miguel de Huentitán en el municipio de Guadalajara, elementos de la Policía de Guadalajara y servicios médicos atendieron a un hombre que fue reportado con múltiples contusiones.

La víctima fue localizada tendida sobre la banqueta con diversos golpes a simple vista, por lo que los paramédicos le brindaron los primeros auxilios antes de realizar su traslado a un puesto de socorros para recibir atención especializada.

🔴#IMPORTANTE | Localizan a hombre golp3ado en calles de la colonia San Miguel de Huentitán en #Guadalajara, aparentemente se encontraba privado de su libert4d.



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Hasta el momento, las autoridades indicaron que se desconocen la mecánica y los motivos de los hechos, por lo que la información preliminar permanece abierta a la espera de que avancen las diligencias policiales en la zona.

