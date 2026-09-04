Choque en Miguel Ángel de Quevedo deja dos heridos graves y protestas bloquean la Zaragoza, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un aparatoso accidente automovilístico dejó a dos personas atrapadas y gravemente heridas en Coyoacán. Asimismo, el descontento social paralizó arterias viales vitales por la desaparición de una menor de edad y manifestaciones estudiantiles.

Camioneta destruye fuente, derriba árbol y deja dos heridos graves en Miguel Ángel de Quevedo

Un severo y aparatoso accidente movilizó a los servicios de rescate durante la madrugada de este viernes sobre el cruce de la avenida Miguel Ángel de Quevedo y la calle Europa, en la colonia Los Reyes, dentro de la alcaldía Coyoacán.

Tres personas circulaban a exceso de velocidad a bordo de una camioneta particular cuando el conductor perdió el control de la unidad. El vehículo se montó sobre la banqueta, destruyó una fuente pública, derribó un árbol a su paso y terminó impactándose de frente contra un poste de alumbrado. Uno de los ocupantes se dio a la fuga a pie, mientras que los otros dos quedaron atrapados en la cabina con heridas de gravedad, siendo liberados por paramédicos y trasladados de urgencia a un hospital. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos laboraron con motosierras para retirar los escombros y liberar la arteria vial.

Familiares de menor desaparecida en el CETYS 57 cierran la Calzada Ignacio Zaragoza

Por otra parte, un bloqueo colapsó la circulación sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la avenida Canal de San Juan, en dirección al Estado de México, donde allegados a Bridgette Ayerim, de 17 años de edad, cerraron el paso vehicular para exigir su localización inmediata.

De acuerdo con sus familiares, la menor ingresó a su plantel escolar cerca de las 19:00 horas del jueves, pero jamás salió de las instalaciones ni regresó a su hogar. Ante la presunta negativa de las autoridades educativas para facilitar las grabaciones de seguridad, los manifestantes cerraron la avenida como medida de presión. La afectación vial se prolongó durante la madrugada mientras se ratificaba la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Personas Extraviadas.

Normalistas de Puebla instalan plantón en el Eje Central Lázaro Cárdenas

En la zona centro de la metrópoli, alumnos de la Escuela Normal del Estado de Puebla cumplieron más de 12 horas en un plantón sobre la intersección de la avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

¡VIERNES DE CAOS EN LA #CDMX! Normalistas de Puebla estrangulan el Eje Central tras ignorar sus demandas



Colapso vial en el corazón de la capital. La omisión de las autoridades desató una jornada de severas afectaciones en la #CDMX, donde un grupo de estudiantes normalistas de… pic.twitter.com/ipl0K8abmT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

Los jóvenes colocaron tiendas de campaña para exigir la intervención de autoridades federales ante la detención de uno de sus asesores jurídicos, así como la destitución de los directivos del plantel y el retorno a las clases presenciales. Advertieron que mantendrán el cierre vial en el primer cuadro de la ciudad hasta recibir una respuesta favorable a sus demandas.