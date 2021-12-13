Piden apoyo familias de migrantes guatemaltecos accidentados en México

Los familiares de los migrantes guatemaltecos involucrados en un accidente de camión mortal en México, desesperados por noticias de sus seres queridos, pidieron el apoyo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Cuando Celso Escun Pacheco, de 34 años, salió de su casa en el altiplano guatemalteco la semana pasada, se despidió con un beso de despedida y de su hijo de su esposa y sus dos hijas, antes de emprender el peligroso viaje a Estados Unidos, donde esperaba encontrar un trabajo bien pagado.

Su viaje fue interrumpido dos días después, ya que se encontraba entre las decenas de heridos que dejó un camión con remolque que transportaba a más de 160 personas cuando volcó en una curva a las afueras de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, el jueves pasado.

Al menos 55 migrantes, la mayoría de Guatemala, murieron, una de las peores cifras de muertes de migrantes en México en la última década.

Escun, un trabajador agrícola que ganaba alrededor de $7 dólares al día, escapó con vida, dijo a Reuters su esposa, Lucrecia Alba.

En la modesta casa de la familia, hecha de madera y láminas de metal, en Pamezabal, un pequeño pueblo en Santa Lucía Utatlán, un municipio de la provincia guatemalteca de Sololá, Alba dijo que la cantidad de incidentes mortales que involucraron a migrantes hicieron que la familia se sintiera abandonada por las autoridades estatales.

Teresa habla en maya-ixil, pero su llanto es universal. Su hijo Giovani salió de una remota aldea en #Guatemala y murió en un camión que se volcó en el sur de #México con decenas de #migrantes dentro. El último beso fue el miércoles. @AFPespanol https://t.co/qKPf84W3c9 pic.twitter.com/JRHTBcF1A4 — moises ávila roldán (@moyavila) December 13, 2021

Los riesgos de llegar a EU

El incidente ha puesto de relieve los peligros que enfrentan los migrantes en el camino hacia la frontera de Estados Unidos, a menudo a manos de traficantes de personas conocidos como coyotes. Decenas de migrantes han muerto por violencia o accidentes en México durante la última década.

El accidente subraya las condiciones extremas, incluida la pobreza y la violencia de las pandillas, de las que huyen los migrantes de los países centroamericanos.

Dominga Tiniguar, quien vive en un poblado empobrecido llamado Xepol, en la provincia de Quiché, Guatemala, ha pasado días angustiada esperando noticias de su hijo, un trabajador agrícola que planeaba ganar dinero en Estados Unidos antes de regresar a Guatemala. No ha tenido noticias de su hijo Elías Salvador Mateo Tiniguar.

Elías le había pagado a un coyote 3,800 dólares y se dirigía a la frontera de Estados Unidos, dijo Tiniguar.

Tiniguar dijo que la familia vio una foto del accidente del camión y reconoció a Elías tirado en el suelo por la camisa azul que llevaba, pero aún no saben si está vivo o muerto.

Guatemala aún no ha identificado públicamente a las 55 personas que murieron.

Tras el accidente, los funcionarios guatemaltecos instaron a Estados Unidos a invertir en la región para impulsar el desarrollo. México y Guatemala se comprometieron a tomar medidas enérgicas contra las redes internacionales de tráfico de personas a las que culparon del accidente del jueves.