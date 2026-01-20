Famosos que han muerto en 2026; ¿quiénes son?

Una actriz de doblaje, un afamado diseñador de modas y un cantante colombiano son algunos de los famosos que han muerto en lo que va del año 2026.

En las primeras semanas del 2026, el mundo del espectáculo ha lamentado la pérdida de valiosos personajes. Ellos son algunos de los famosos que han muerto en estos días.

Valentino

El diseñador de modas italiano Valentino Garavani, conocido simplemente como Valentino, murió el 19 de enero de 2026, de acuerdo con un comunicado de su fundación, a los 93 años de edad.

El modisto se había retirado en 2008, después de décadas de éxitos. A él se le atribuye la invención del “rojo Valentino”, una mezcla de carmín y escarlata, con rastros de naranja. Se le reconoce haber vestido a icónicas celebridades como Judy Garland.

Gloria Rocha

La actriz y directora de doblaje Gloria Rocha murió a los 93 años de edad el 13 de enero de 2026. Era conocida como “La madrina”, ya que al detectar a jóvenes aspirantes a actores de doblaje, si consideraba que tenían potencial, los adoptaba como sus pupilos. Entre sus papeles más destacados como actriz de voz están Miss Piggy de Los Muppets, así como a Vilma en El Show de Scooby Doo. No obstante, su trabajo como directora de doblaje dejó huella en series tan icónicas como Dragon Ball y Sailor Moon.

Yeison Jiménez

El cantante Yeison Jiménez murió el 10 de enero de 2026. Era un cantante colombiano con temas de música regional. Falleció a los 34 años de edad por un accidente aéreo.