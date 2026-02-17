¿Quién fue Jesse Jackson, el activista por los derechos civiles en EU?

Jesse Jackson, el conocido activista por los derechos civiles en Estados Unidos, murió el 16 de febrero de 2026, de acuerdo con lo anunciado por su familia este martes 17 de febrero.

El emotivo mensaje de la familia Jackson tras su fallecimiento

“Nuestro padre fue un líder servidor, no solo para nuestra familia, sino para los oprimidos, los sin voz y los ignorados en todo el mundo”, declaró la familia Jackson en un comunicado.

Jackson se convirtió en un cercano colaborador de Martin Luther King Jr. y compitió dos veces por la nominación presidencial demócrata en los años 1984 y 1988, aunque no logró un cargo de elección popular.

Cabe recordar que los médicos le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson en el año 2017. Este activista, hábil al hablar ante un micrófono, defendió los derechos de los afroamericanos y otras comunidades marginadas durante el movimiento por los derechos civiles de los años 60, impulsado por su mentor King, ministro baptista y gigante del activismo social.

Este es el legado de Jesse jackson. |Reuters.

Biografía de Jesse Jackson: el legado del líder de los derechos civiles

Fundó Operation PUSH y la National Rainbow Coalition en Chicago, y actuó como enviado especial del presidente demócrata Bill Clinton a África en la década de 1990. Jackson jugó un rol clave en la liberación de varios estadounidenses y otras personas detenidas en países como Siria, Cuba, Irak y Serbia.

De futbolista segregado a aliado de Martin Luther King: los inicios de Jesse Jackson

Jesse Jackson nació el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur. Su madre tenía 16 años y su padre, un hombre casado de 33 que vivía al lado, lo engendró. Su madre se casó después con otro hombre que lo adoptó. Creció en la época de las leyes Jim Crow, el brutal sistema de leyes racistas del Sur que oprimía a los afroamericanos.

Ganó una beca de fútbol en la Universidad de Illinois, pero se transfirió a un colegio históricamente negro por discriminación. Inició su activismo en la North Carolina Agricultural & Technical College; lo arrestaron al intentar entrar a una biblioteca solo para blancos en Carolina del Sur. Estudió en el Chicago Theological Seminary y recibió la ordenación como ministro baptista en 1968, sin graduarse.

Se unió como lugarteniente de Martin Luther King Jr. y viajó con él. El día del asesinato de King por James Earl Ray en el balcón del Lorraine Motel en Memphis, Jackson estaba un piso abajo. Algunos asociados de King cuestionaron su relato de haberlo sostenido en brazos y ser el último en oírlo hablar. King, al frente de la Southern Christian Leadership Conference, lo colocó en un rol de liderazgo para generar oportunidades económicas en comunidades negras.

Candidaturas presidenciales: cuando Jesse Jackson desafió al sistema

En 1984, obtuvo 3.3 millones de votos (18%) en las primarias demócratas, con lo que quedó en tercer lugar detrás de Walter Mondale y Gary Hart, en la carrera contra Ronald Reagan. Su impulso decayó después de que se revelara que, en conversaciones privadas, usó la palabra despectiva “Hymies” para referirse a los judíos y llamó “Hymietown” a Nueva York.

En 1988, más pulido, quedó en un cercano segundo lugar en la contienda demócrata contra George H.W. Bush. Desafió a Michael Dukakis, ganando 11 primarias y caucus (varios en el Sur) y 6.8 millones de votos (29%). Se presentó como rompedor de barreras para personas de color, pobres e indefensos.

Jackson emocionó a la convención demócrata con un emotivo discurso en Atlanta en 1988 el cual trató sobre su vida: “Estados Unidos no es una manta tejida de un solo hilo, un solo color, una sola tela. Dondequiera que estés esta noche, puedes lograrlo. Mantén la cabeza alta, saca el pecho. Puedes lograrlo. A veces oscurece, pero llega el amanecer. No te rindas. El sufrimiento genera carácter, el carácter genera fe. Al final, la fe no decepcionará”, mencionó.