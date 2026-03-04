Muere Ana Luisa Peluffo, Actriz Mexicana del Cine de Oro y figura clave de las telenovelas

El cine mexicano está de luto. La actriz Ana Luisa Peluffo, una de las figuras más recordadas del Cine de Oro mexicano y de las telenovelas, falleció este miércoles 4 de marzo de 2026 en su rancho en Jalisco, así lo confirmó su familia por medio de un comunicado. Se reveló que la intérprete murió en paz y rodeada del cariño de sus seres queridos, luego de pasar varios días bajo el cuidado de su hijo. La noticia ya ha generado tristeza entre los seguidores del cine clásico y la televisión.

Ana Luisa Peluffo: Una estrella del Cine de Oro que desafió su época

No hay duda, Ana Luisa Peluffo fue una actriz que dejó huella en la historia del cine mexicano. Fue durante las décadas de los 50 y 60. Que su trabajo en pantalla la consolidó como una de las intérpretes más audaces y carismáticas de la pantalla grande. En una época donde varias figuras icónicas destacaban, ella logró diferenciarse gracias a su fuerte personalidad. Para muchos, ella fue una mujer adelantada a su época, pues participó en producciones que rompían con ciertos tabúes de la época.

Su paso por las telenovelas y la televisión mexicana

Su pasión era la actuación y, con el paso de los años, logró encontrar un espacio importante dentro del mundo de la televisión. Ana Luisa Peluffo participó en diversas telenovelas mexicanas, alcanzando un nuevo público que pudo conocer su talento y comenzó a seguir su trabajo. Gracias al salto que dio del cine a la televisión, se convirtió en una figura emblemática del entretenimiento mexicano.

Información en desarrollo...