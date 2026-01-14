Quién era Gloria Rocha, la leyenda del doblaje responsable del "Kame Hame Ha" en México

Despedimos a Gloria Rocha, la directora que eligió a las voces de nuestra infancia sin hacer castings. ¡Descubre cómo salvó la esencia del anime en México!

El mundo del doblaje está de luto. Este 14 de enero de 2026, el mismo día en que cumplía 94 años, falleció Gloria Rocha , mejor conocida como “La Madrina”. Si alguna vez gritaste un “Kame Hame Ha” o te emocionaste con las aventuras de Sailor Moon, se lo debes a ella.

Aunque su nombre no siempre salía en los comerciales, Gloria fue la mente maestra que decidió quiénes serían las voces de los personajes más famosos en el mundo de las caricaturas.

Lamentablemente, Gloria Rocha, la madrina del doblaje latino, ha fallecido el día de hoy... en su cumpleaños.



Fue la directora del doblaje de Dragon Ball Z y Sailor Moon, además de la voz de Miss Piggy, Vilma y Piolín.



Cuáles fueron los personajes que dobló Gloria Rocha

La trayectoria de Gloria Rocha es una de las más largas y variadas en la historia de México. Aunque se le reconoce mucho como directora, su talento como actriz de voz nos regaló personajes que hoy son iconos de la cultura pop.



Miss Piggy : Quizás su trabajo más famoso frente al micrófono. Gloria le dio ese toque de “diva” y elegancia que hizo que la cerdita de Los Muppets fuera tan querida en español.



Quizás su trabajo más famoso frente al micrófono. le dio ese toque de “diva” y elegancia que hizo que la cerdita de fuera tan querida en español. Astro Boy: Fue de las pioneras en trabajar con animación japonesa, dándole voz al protagonista en la versión de 1980.



Fue de las pioneras en trabajar con animación japonesa, dándole voz al protagonista en la versión de 1980. Series clásicas: También participó en producciones legendarias como El crucero del amor, Señorita Cometa y La familia Ingalls, demostrando que podía saltar de la comedia al drama con total facilidad.

Su carrera no solo se trató de actuar, sino de abrir camino para que el doblaje mexicano fuera considerado el mejor del mundo.

El “superpoder” de Gloria Rocha: Elegir voces sin hacer casting

Lo más impresionante de Gloria Rocha es que ella no perdía el tiempo haciendo pruebas de voz o castings interminables. Tenía un instinto único: con solo escuchar hablar a un actor, ya sabía qué personaje le quedaba perfecto.

Por ejemplo, ella fue quien decidió, casi por decreto, que Mario Castañeda debía ser la voz de Goku. No necesitó escucharlo gritar; su oído le decía que él era el indicado. Gracias a esa seguridad, hoy no podemos imaginar a nuestros héroes con otra voz.

Gloria Rocha, la defensora del “Kame Hame Ha”

En los años 90, muchas series llegaban a México con traducciones extrañas o nombres que no tenían nada que ver con el original. Gloria Rocha fue la barrera que evitó que eso pasara con el anime.

Ella peleó para que se respetaran los nombres originales de los poderes y personajes. Mientras en otros países inventaban nombres raros, Gloria se aseguró de que en México y Latinoamérica tuviéramos una versión fiel a la japonesa. Fue, en pocas palabras, la guardiana de la esencia de Dragon Ball .

“La Madrina”, Gloria Rocha: Una jefa respetada por todos

En una época donde la mayoría de los jefes en la televisión eran hombres, Gloria Rocha se ganó el apodo de “La Madrina” por su carácter firme y su disciplina de hierro. No era solo una directora; era la maestra de todos los actores que hoy admiramos.

Hoy despedimos a la mujer que, desde una cabina de grabación, nos enseñó que las voces pueden quedarse grabadas en el corazón para siempre.