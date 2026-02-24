Muere Robert Carradine, el querido actor que dio vida al papá de Lizzie McGuire

Este es un duro golpe al corazón. Robert Carradine, actor conocido por interpretar al papá de Lizzie en la serie juvenil Lizzie McGuire, murió a los 71 años, según reportes de medios estadounidenses. La noticia fue un duro golpe para los fans que crecieron con la serie de Disney Channel. Hilary Duff, quien dio vida a Lizzie McGuire, compartió un emotivo mensaje en redes sociales recordando el bonito vínculo familiar que existía con el actor detrás de cámaras.

También te puede interesar: Merlina: Winona Ryder, Jenna Ortega y Tim Burton juntos de nuevo para la tercera temporada

Hilary Duff se despide con un emotivo mensaje

Tras confirmarse la muerte del actor, Hilary Duff apareció en redes sociales para expresar su tristeza por la partida del actor. La actriz no dudó en destacar que Carradine siempre transmitió calidez dentro y fuera del set, algo que le ayudó mucho para sentirse cómoda, pues él se esforzaba por construir la sensación de que eran una verdadera familia, algo que se veía a través de la pantalla.

“Esto duele… siempre me sentí muy cuidada por mis padres en pantalla”, escribió Duff, dejando claro que la relación que construyeron dentro y fuera del set iba más allá del trabajo. La publicación se llenó rápidamente de comentarios de fans que recordaban a Sam McGuire como un padre muy cercano a su familia y comprensivo con su hija dentro de la ficción.

¿Quién fue Robert Carradine?

Robert Carradine nació el 24 de marzo de 1954 en una familia de actores reconocidos en Hollywood. Su padre era el actor John Carradine y sus hermanos son David y Keith Carradine. En los años 70 participó en películas como The Cowboys, Coming Home, Mean Streets y la popular comedia Revenge of the Nerds. Cabe destacar que, aunque fue un actor con una amplia trayectoria cinematográfica, la mayoría de los fans lo recordarán siempre como el papá de Lizzie McGuire.

También te puede interesar: ¿KATSEYE en pausa? Manon Bannerman anuncia descanso temporal y preocupa a los fans