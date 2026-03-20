De las artes marciales a los mitines: Así fue como Chuck Norris se metió en la política

Chuck Norris fue un destacado actor del cine de acción de la década de 1970. Una de sus primeras apariciones en la pantalla grande fue en la cinta The Way of the Dragon (1972) con Bruce Lee, donde ambos competían en artes marciales. El combate final se desarrolla en el Coliseo en Roma, donde parece que eso sería una predicción de su futuro: las peleas, pero en el terreno político.

Y es que Norris, quien tenía amplios conocimientos en artes marciales como el Tae Kwon Do y el Jiujitsu, dejó de aparecer en cintas como Delta Force (1986) y series de televisión como Walker, Texas Ranger (1993-2001), para enfocarse en apoyar sus visiones políticas. En contraste con otras figuras del cine como Arnold Schwarzenegger, quien logró convertirse en gobernador de California, se enfocó en apoyar a políticos del Partido Republicano de Estados Unidos.

"Chuck Norris facts": El fenómeno de internet que impulsó campañas políticas

En un inicio, Chuck Norris simpatizaba con el Partido Demócrata. No obstante, en una entrevista consideró que dicho partido “se había movido demasiado a la izquierda” y cambió a simpatizar con el Partido Republicano, mientras que los republicanos se movieron hacia la posición que 40 años antes defendían los demócratas.

Con esto en mente, Norris comenzó a apoyar a figuras republicanas, tal es el caso de Mike Huckabee, quien aspiró a la candidatura presidencial republicana en 2007.

En dicha campaña, el actor hacía referencia a los Chuck Norris facts (Hechos de Chuck Norris), una serie de frases chistosas que trataban sobre los supuestos logros del histrión, como “Chuck Norris no hace lagartijas, presiona la Tierra hacia abajo”.

Chuck Norris y el Partido Republicano: ¿Cómo nació su apoyo a Donald Trump?

Chuck Norris apoyó a diversos políticos republicanos. En las elecciones de 2016 apoyó a Donald Trump y escribió varias columnas de opinión, pero sin respaldarlo de forma explícita en las elecciones de 2020 y 2024.

Ambos se conocieron el 24 de marzo de 1991 en la Arena Los Angeles Memorial Sports, donde ocurrió el evento de lucha libre WrestleMania VII. Tanto Norris como Trump, entonces conocido magnate, estaban en primera fila del evento. Ambos se estrecharon la mano.

Donald Trump and Chuck Norris meet at Wrestlemania in March, 1991.



Rest in Peace to an American icon! 🙏pic.twitter.com/JBF7oajZLm — Trump War Room (@TrumpWarRoom) March 20, 2026

Patriotismo de cinta negra: Los valores y críticas de Chuck Norris a los EE. UU.

En 2008, el actor publicó un libro llamado Black Belt Patriotism (Patriotismo de cinta negra), en el cual da sugerencias para reconstruir Estados Unidos y critica la pérdida de los fundadores del país, el crecimiento de la deuda, fronteras débiles, pérdida de moral de la sociedad y de los valores humanos, así como la disolución de la familia nuclear como un ideal.

También fue un destacado integrante de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), ya que apoyaba el derecho a poseer armas de fuego para defensa. Dicha organización publicó un video en sus redes sociales lamentando la muerte del actor a los 86 años de edad. Sus familiares no abundaron en la razón del fallecimiento, aunque el 19 de marzo de 2026 fue internado en un hospital en Hawái por una emergencia médica.

