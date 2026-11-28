El narcotraficante Fausto Isidro “N”, “Chapo Isidro”, seguirá preso en el penal del Altiplano, Estado de México, tras ser detenido en Guasave, Sinaloa, el 21 de noviembre de 2026.

Junto con él fueron detenidos Germán “N” y José “N”. Son investigados por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

“El Chapo Isidro” y dos de sus principales colaboradores recibieron prisión preventiva en el penal del #Altiplano.



Enfrentan cargos por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.



El sábado se definirá si son vinculados a proceso.



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¿Quién es “Chapo Isidro” detenido en Guasave?

El narcotraficante Fausto Isidro “N” alias “Chapo Isidro” es señalado como presunto líder del Cártel de Guasave, pero también como un capo aliado de “La Mayiza” o “Los Mayos”.

Era uno de los más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) e incluso Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información para detenerlo.

Información del Departamento de Estado de EU señala que la organización criminal que presuntamente lideraba está relacionada con enfrentamientos armados, secuestros, asesinatos, torturas y extorsiones para mantener el control de su territorio.

Fue acusado de la muerte de policías del estado de Sinaloa, militares y agentes, así como de miembros de otras organizaciones criminales que operan en México.

El 4 de febrero de 2025, el FBI anunció que Fausto Isidro “N” había sido incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados.

Este cártel controla rutas de narcotráfico, laboratorios y centros de producción de drogas, las cuales son transportadas en aviones, embarcaciones y camiones con remolque a Estados Unidos.

Durante más de 20 años, la organización de la que Fausto Isidro “N”sería líder ha sido responsable del contrabando de varias toneladas de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana hacia ese país.

El 2 de mayo de 2012, fue acusado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, posesión y distribución y uso de un arma de fuego

Mientras que el 26 de noviembre de 2019 un gran jurado federal emitió una acusación formal modificada que los imputaba por delitos de narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego.

Arresto de “Chapo Isidro” desata balaceras en Guasave

Tras la detención de “Chapo Isidro”, en Guasave se desató una noche de violencia debido a diversas balaceras que causaron pánico en la población.

Elementos de las fuerzas federales de seguridad en la zona fueron atacados.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que hubo una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que pidió a las personas resguardarse y no salir.

En algunos puntos se reportan automóviles incendiados y un helicóptero realizó disparos, de acuerdo con videos en redes sociales.