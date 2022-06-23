FDA prohíbe venta de cigarros electrónicos de Juul en EU

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) prohibió la venta varios productos de la empresa Juul, incluidos los cigarros electrónicos y ordenaron que se retiraran los que ya estaban a la venta en Estados Unidos (EU).

LA FDA indicó que prohibieron su comercialización debido a que la empresa Juul no presentó evidencias para demostrar que sus productos cumplen con los estándares de salud exigidos por EU.

Además de los cigarros electrónicos, Juul dejará de vender en EU cápsulas con sabor a tabaco de Virginia con concentraciones de nicotina del 5 y 3 por ciento, ello con la intención de hacerlos cumplir con los estándares de salud pública de la FDA.

Today, FDA issued marketing denial orders (MDOs) to JUUL Labs Inc. for all of their products currently marketed in the United States. As a result, the company must stop selling and distributing these products. https://t.co/wB1NlMaoep pic.twitter.com/h7JVMdl6XB — U.S. FDA (@US_FDA) June 23, 2022

“La acción de hoy es un avance adicional en el compromiso de la FDA de garantizar que todos los productos de sistemas electrónicos de suministro de nicotina y cigarros electrónicos que se comercializan cumplan con nuestros estándares de salud pública”, informó la FDA en un comunicado.

La agencia de medicamentos de EU indicó que Juul constituye una parte importante de los productos disponibles en EU y jugaron un papel desproporcionado en el aumento del vapeo entre los jóvenes.

Consumidores pueden portar productos Juul

La medida impuesta por la FDA solo se aplicará para la distribución comercial de los cigarros electrónicos y las cápsulas con nicotina, pero no restringe que los consumidores individuales porten alguno de los productos.

Ello luego de que la FDA determinó que no encontraron pruebas de que los cigarros electrónicos de Juul representan una amenaza para la salud pública en EU.

Sin embargo, pidieron a los usuarios de la marca informar a la FDA sobre cualquier problema de salud inesperado o sobre cualquier problema del producto, debido a que la FDA no cuenta con datos para determinar si los cigarros electrónicos de Juul representan un riesgo para los consumidores.