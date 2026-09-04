Prohibido prohibir

Notas
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SIP: preocupa intento de censurar "La Casa de los Mañosos"
La SIP y la oposición le hacen frente al intento de Morena de censurar la sátira “La Casa de los Mañosos” en el INE.
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Exigen al INE no censurar la sátira política tras queja de Morena por “La Casa de los Mañosos”
La parodia que incomodó a Morena ya provocó un nuevo choque político, mientras crece la discusión sobre los límites de la libertad de expresión.
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La “guillotina” sobre los medios: abogados advierten riesgo para la libertad de expresión en México
La discusión crece mientras avanza la consulta: especialistas cuestionan las nuevas reglas y piden que las autoridades escuchen sus advertencias antes de aprobarlas.
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¿Censura con otro nombre? Expertos revientan los nuevos lineamientos de audiencias
Nuevos lineamientos sobre el derecho de las audiencias encendieron las alertas en Diputados: expertos advierten riesgos para la libertad de expresión y los medios.
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Censura y simulación, un combo peligroso desde el poder a la sociedad
Roberto Ruiz, explica que aunque el gobierno anunció hoy un próximo decreto de transparencia, en los hechos se trata de solapar la opacidad y vaticina censura.
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JUFED advierte que nuevos lineamientos para callar a México podrían abrir la puerta al control de contenidos
JUFED prende alertas por los lineamientos para audiencias; advierte que nuevas reglas podrían poner en riesgo la crítica, el periodismo y el debate público.