Estas líneas telefónicas tendrán que hacer el registro antes de 2027: calendario y fecha límite para vincular la CURP

La ampliación para el registro de las líneas telefónicas en México para vincularlas con la Clave Única de Registro de Población (CURP) fue confirmada de manera oficial este jueves 25 de junio de 2026 ¿Ya sabes cómo será el proceso ahora y para qué líneas se aplicará?

Esta medida de ampliación de timepo se dio a conocer justo a cinco días de que venciera el plazo que inicialmente dio a conocer el gobierno de México, pero a pesar de que la fecha se acercaba, la aceptación de la ciudadanía para registrarse no fue del todo positiva.

¿Cómo será ahora el registro de la línea de tu celular con la CURP?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer información relevante sobre el proceso de la vinculación de tu línea telefónica.

Se trata de un ajuste a la fecha límite que ahora será de acuerdo con el último número dígito de tu celular, pero este registro tendrá que llevarse a cabo de manera escalonada consultando un calendario oficial para cada número de celular.

Estas líneas telefónicas tendrán que registrarse antes de 2027

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones establece que antes de 2027, debe hacer el registro de los números de celulares.

Con base en el nuevo plazo, quienes cuenten con líneas de prepago tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.

Hasta el momento han sido vinculadas 63 millones de líneas, de las cuales 40.2 millones son de prepago y 22.8 millones de pospago.

Así quedó el calendario oficial para registrar tu línea telefónica

Este jueves se confirmó un calendario para que, entre agosto y diciembre, cada usuario realice la vinculación de su línea ante su empresa telefónica, en el siguiente orden:

Agosto

Dígito 0 - 15 de agosto

Dígito 1 - 31 de agosto

Septiembre

Dígito 2 - 15 de septiembre

Dígito 3 - 30 de septiembre

Octubre

Dígito 4 - 15 de octubre

Dígito 5 - 31 octubre

Noviembre

Dígito 6 - 15 de noviembre

Dígito 7 - 30 de noviembre

Diciembre

Dígito 8 - 15 diciembre

Dígito 9 - 31 diciembre

¿Qué pasará si no registro mi línea telefónica con la CURP?

Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo.

Una vez que se vincule la línea, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios (llamadas, mensajes y datos móviles).

