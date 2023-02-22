Felipe Calderón responde al veredicto contra García Luna: “No pacté con criminales”

Horas después de que el jurado de una corte en Nueva York declarara culpable a Genaro García Luna por crímenes relacionados con el narcotráfico, el expresidente de México, Felipe Calderón, emitió un comunicado en el que se deslindó de los delitos de su exsecretario de Seguridad y aseguró que nunca ha pactado con criminales.

"Jamás negocié ni pacté con criminales. Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses", escribió el exmandatario, quien nombró a García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad durante su sexenio, entre 2006 y 2012, etapa en la que siguió cooperando con Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas, de acuerdo con el veredicto emitido este 21 de febrero.

De acuerdo con las palabras de Calderón, compartidas a través de sus canales oficiales, siempre se ha regido del lado de la justicia y de la ley, por lo que aseguró que siempre estará del lado de las víctimas, sin embargo, advirtió que el veredicto contra Genaro García Luna está siendo usada políticamente para atacarlo.

Desde ahora, en un entorno de polarización y hostigamiento, la decisión está siendo ya usada políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi gobierno de actuar en contra de la delincuencia. Felipe Calderón

Con respecto al veredicto del caso García Luna, comparto el siguiente comunicado: pic.twitter.com/1ACIEl6wgU — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) February 22, 2023

¿De qué hallaron culpable a Genaro García Luna?

Este comunicado de Felipe Calderón lo emite por la resolución del jurado en la Corte del Distrito Este de Nueva York, quienes hallaron culpable al exsecretario de Seguridad de México de los cinco delitos por los que lo acusaban:



Participar en una organización criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad.

Conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional.

Conspiración para poseer con la intención de distribuir cocaína.

Conspiración para importar cocaína.

Hacer declaraciones falsas.

Ante esta resolución, el expresidente de México aseguró que nunca dio tregua ni hizo distinción entre grupos, por lo que aseguró: "Yo sí cumplí e hice cumplir la Constitución y la ley. Defendí a las familias mexicanas con toda la fuerza del Estado y lo volvería a hacer, porque es lo correcto".

Genaro García Luna fue hallado culpable en Estados Unidos por crímenes antes y durante el sexenio de Felipe Calderón|FIA

Felipe Calderón presume los resultados de su "Guerra contra el Narco"

En el mismo comunicado, Calderón Hinojosa se jactó de ser el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada, incluyendo al Cártel del Pacífico, "prueba de ello es que los delincuentes confesos que han sido utilizados como testigos, fueron también, en su gran mayoría, perseguidos, detenidos y extraditados por mi gobierno".

Por los mismo aprovechó para decir que gracias a esta lucha, "recuperamos territorios que estaban bajo control criminal, y se detuvieron delincuentes de todas las organizaciones", además de alcanzar decomisos de armas, droga y dinero sin precedentes. "La política de seguridad dio resultado", aseguró en su comunicado.

Finalmente exhortó a los ciudadanos a "no distraerse de lo fundamental", que es el sufrimiento de las familias con la extorsión, robo, violencia e impunidad de los criminales, por lo que afirmó que el Estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia y "no para hacer uso faccioso de la justicia e intimidar a críticos y opositores", sentenció.