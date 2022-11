Sheinbaum acusa nexos entre feminicida de Ariadna y FGJ de Morelos

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hay presuntos nexos entre el feminicida de Ariadna Fernanda, Rautel “N”, y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Morelos.

En conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que reveló detalles del caso para evitar impunidad en el caso de los feminicidios por el de la joven Ariadna Fernanda.

Así anunció la jefa de Gobierno, @Claudiashein que hay nexos entre el presunto feminicida de #Ariadna Fernanda y la Fiscalía de Morelos. pic.twitter.com/2tlkIBlU3W — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2022

“El fiscal general de Justicia de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio, presuntos nexos entre el feminicida y la FGJ de Morelos y decirle a la familia de Ariadna que no va haber impunidad”, reveló.

Sheinbaum acusó encubrimiento por parte de la FGJ de Morelos en el feminicidio de Ariadna Fernanda.

Conferencia de prensa 07/11/2022

“Queremos que nunca más se le victimice, se le menosprecie a las víctimas y se encubra un feminicidio, como lo he dicho siempre, en nuestro gobierno siempre vamos a estar de lado de las víctimas, por ello consideramos que hay un encubrimiento de parte del fiscal del estado de Morelos”, expresó.

FGJ de CDMX continuará con investigación de caso Ariadna Fernanda

Sheinbaum realizó un resumen del caso de Ariadna Fernanda y reveló imágenes de cámaras de seguridad que captan el momento en que el presunto feminicida, Rautel “N”, carga el cuerpo de la joven, cuyo cuerpo fue abandonado en una carretera en Morelos.

Aseguró que la FGJ de la CDMX seguirá con las indagatorias y reveló que la carpeta de investigación aún no entreta la carpeta de investigación del caso de Ariadna Fernanda.

La jefa de Gobierno @Claudiashein presentó imágenes #fuertes del caso del presunto feminicidio de #Ariadna pic.twitter.com/9etKcFewuw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2022

Sheinbaum dijo que existe encubrimiento por parte de la fiscalía de Morelos luego de que el titular de la dependencia, Uriel Carmona, aseguró que científicamente que la joven habría muerto por broncoaspiración y no debía considerarse un feminicidio.

“Cómo el fiscal de Justicia de Morelos sale públicamente a decir que científicamente está comprobado que ella fallece por una broncoaspiración, luego entra la fiscalía de la CDMX y lo que encuentra es que tenia multiples golpes”.

Explicó que la familia de la joven se acercó a la fiscalía capitalina para que interviniera y tras la necropsia, se halló que Ariadna Fernanda tenía múltiples golpes.

"Él dice: no hay signos de violencia, no fue feminicidio; sí lo fue. El caso de Ariadna Fernanda es feminicio, hay pruebas siempre hay que presumir la inocencia de las personas, pero era obligación de la Fiscalía de Morelos hacer la investigación, si no hubiera entrado la fiscalía de la CDMX hubiera quedado impune”, contó.

La jefa de Gobierno explicó que con imágenes se logró la reconstruyó el momento en que la joven se encontraba en el restaurante y después salió de él, además muestra el momento en que entra al departamento ubicado en Campeche 175 de donde es sacada cargada por el hoy detenido Rautel “N”.

Gobierno de la #CDMX acusa a la Fiscalía de #Morelos y a su fiscal de haber encubierto a presunto feminicida de Ariadna Fernanda. @ricardotorresr con la información en @HMeridiano pic.twitter.com/SrU7p4jLFL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2022

Sheinbaum dijo que el actual fiscal de Morelos fue elegido antes de que entrara el actual gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco y dijo que dará aviso a la FGR para que a su vez se solicit a su vez ante el Congreso de Morelos lo que corresponda lo que sea necesario por el fiscal de Morelos.