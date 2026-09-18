Buscan pena máxima de 70 años para Francisco Javier “N” por feminicidio de Claudia Tacoronte

¿Cuál podría ser la pena para "El Trompas"? Francisco Javier "N" fue detenido en Cuautla, Morelos, por una orden de aprehensión relacionada con el feminicidio de Claudia Tacoronte, así lo dio a conocer Fernando Blumenkron, fiscal general del Estado de Morelos.

Buscan pena máxima para el feminicida de Claudia Tacoronte

El fiscal de Morelos Fernando Blumenkron informó que la institución solicitará hasta 70 años de prisión, considerada la pena máxima para el delito de feminicidio en el Código Penal del Estado de Morelos.

Además, señaló que buscará reunir los elementos de prueba necesarios durante la investigación complementaria.

Francisco Javier "N" fue detenido alrededor de las 18:00 horas en Cuautla, luego de que un juez otorgara una orden de aprehensión.

#FiscalíaMorelosInforma📄DETIENEN A FRANCISCO JAVIER “N” PRESUNTO FEMINICIDA DE CLAUDIA TACORONTE AGUILERA



Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Francisco Javier “N”, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera,… pic.twitter.com/S3AlVGLt6K — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) September 18, 2026

Tras su captura, será puesto a disposición de la autoridad judicial para que enfrente el proceso penal correspondiente.

La Fiscalía de Morelos también buscará la vinculación a proceso y continuará con la investigación para presentar ante el juez los elementos necesarios para solicitar la máxima sanción por el feminicidio de Claudia Tacoronte.

¿Qué se sabe del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte?

La joven Claudia Tacoronte era una estudiante de España que se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El pasado 12 de septiembre del presente año, la joven se encontraba en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en Casa de la Cultura de Cuautla, cuando al parecer fue víctima de un asalto por parte de un sujeto, quien la hirió con un arma punzocortante.

Claudia Tacoronte habría intentado protegerse, sin embargo, el agresor la persiguió y después la atacó para luego huir del lugar, de acuerdo con los primeros reportes.

La UAEM demandó a la Fiscalía una investigación exhaustiva y con perspectiva de género. Activaron canales de atención con la Universidad de Granada, institución de origen de la joven, y con la representación consular de España.