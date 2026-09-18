Cae “El Trompas”, presunto feminicida de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos

Francisco Javier "N", "El Trompas", presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte, fue detenido, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La estudiante de España, quien tenía 21 años de edad, fue asesinada el 12 de septiembre de 2026 en el municipio de Cuautla, Morelos, tras ser atacada con un arma punzocortante.

"Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable pérdida", escribió en su cuenta de X el funcionario.

Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable… pic.twitter.com/cWleAumz2v — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 18, 2026

Videos fueron clave para la captura de Francisco Javier "N"

La detención del presunto feminicida se dio luego de que el 16 de septiembre la Fiscalía General del Estado de Morelos dio a conocer el rostro de Francisco Javier "N".

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lo detuvieron por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, quien estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada, pero llegó de intercambio a México.

Agarraron a un presunto culpable, pero la captura no borra las preguntas. 🚨



El supuesto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte fue detenido cinco días después del crimen en Cuautla. "El Trompas" tenía antecedentes y había sido arrestado en varias ocasiones.



Hoy… pic.twitter.com/82YZ4PQAH9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 18, 2026

En esta captura se contó con el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), SSPC Morelos, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina y Guardia Nacional.

Francisco Javier “N” estaba prófugo luego de haber sido identificado a través de videos como el presunto responsable del homicidio de Claudia Tacoronte, quien era originaria de Santa Brígida, Gran Canaria.

A través de un operativo interinstitucional, elementos de la AIC en conjunto con autoridades federales y estatales cumplimentaron la aprehensión contra este hombre, quien será puesto a disposición de un juez por el delito de feminicidio.

Paco 'El Trompas' es el principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte. Ha sido identificado gracias a estos vídeos captados por cámaras de seguridad https://t.co/gjCtXjOzTl pic.twitter.com/TK6lKvh1wJ — RTVC (@RTVCes) September 16, 2026

¿Qué se sabe del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte?

Claudia Tacoronte era una estudiante de España que se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El 12 de septiembre de 2026 estaba se encontraba en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en Casa de la Cultura de Cuautla, cuando al parecer fue víctima de un asalto por parte de un sujeto, quien la hirió con un arma punzocortante.

La joven habría intentado resguardarse, pero el agresor la persiguió y después atacó para luego huir del lugar, de acuerdo con los primeros reportes, pero será la investigación la que determine el móvil del ataque.

Un video dado a conocer por el periódico EL PAÍS grabó a un hombre señalado como el presunto responsable. Según la grabación, el sujeto fue captado corriendo cerca de las 20:50 horas con una mochila cerca de donde se hospedaba Claudia Tacoronte.