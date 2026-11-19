La joven colombiana Ana María Serrano Céspedes fue víctima de feminicidio el 12 de septiembre de 2023 en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex).

El probable responsable es Allan “N”, su exnovio. A tres años, dos meses de lo ocurrido, aún no hay justicia y, de acuerdo con Ximena Céspedes, mamá de la víctima, el juicio no ha comenzado.

Mamá de Ana María asegura que su hija no atentó contra su vida

En entrevista con Azteca Noticias, Ximena Céspedes, comentó que su hija nunca hubiera atentado contra su propia vida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó en su momento que el presunto responsable alteró la escena del crimen para aparentar un suicidio.

Tras el crimen, la mamá refirió que el exnovio acosaba, perseguía y le insistía a su hija que regresaran.

“No había ninguna duda de que Ana María había sido víctima y desafortunadamente de feminicidio”, aseguró Ximena Céspedes.

Exnovio acusado de feminicidio busca salir de la cárcel

La mamá de la joven, quien tenía 18 años, manifestó que aunque Allan “N” está preso, van más de dos años sin que el juicio empiece.

“Interpusieron también recurso y después un amparo para que lo suelten y pueda seguir en libertad. No puedo dejar que el juicio de Ana María no sea condenatorio”, expresó Ximena.

Ana María quería ser cardióloga para ayudar a su abuela

Ana María Serrano era estudiante de medicina y quería ser cardióloga para salvar elcorazón de su abuela.

“Era una niña brillante y era brillante no solamente porque era inteligente, era de esas niñas que irradiaba luz cada vez que llegaba. Ana María era paramédico, entonces ella entendía muy bien cómo era servir, estaba estudiando medicina”, relató la mamá.

“Lo que queremos realmente es poder decir esta página ya está, el muchacho está cumpliendo la condena que le corresponde y nosotros podemos seguir enfocados en lo que nos corresponde, que es la prevención de otras mujeres para que nadie tenga que sufrir lo que sufrió Ana María”, añadió.