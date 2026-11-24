El hombre acusado del feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue sentenciado 10 años después de la muerte de la alumna, pero una jueza decidió que debía ser condenado por homicidio doloso.

“Marichuy”, como era llamada de cariño, cursaba el nivel superior en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Ticomán cuando fue murió.

Estudiante del IPN murió tras caída de un quinto piso

María de Jesús Jaimes Zamudio perdió la vida tras ser lanzada de un quinto piso en un edificio en la colonia Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero, donde habrían querido abusar sexualmente de ella el 15 de enero de 2016.

De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, María de Jesús salió de su casa para reunirse con amigos, entre ellos Gabriel Eduardo “N”. La alumna murió una semana después y de acuerdo con peritajes, se reveló que sufrió abuso sexual.

Jueza reclasificó delito de feminicidio en caso de “Marichuy”

Gabriel Eduardo “N” del feminicidio de “Marichuy” fue detenido en octubre de 2023 en Ciudad del Carmen.

Este martes se llevó a cabo una audiencia en el Reclusorio Oriente, donde ha estado presao, tras la cual se dictó una sentencia de 11 años, luego de que la jueza María Guadalupe Andrade Sánchez, del Juzgado 19, reclasificó el delito de feminicidio a homicidio doloso.

“La verdad sí fue una burla para para mí, ni siquiera salió la juez a leerle la sentencia a Gabriel, al al asesino. Mandó a otra persona a que le leyera la sentencia y la juez salió casi huyendo”, expresó en entrevista con Azteca Noticias la señora Yesenia, mamá de “Marichuy”.

IPN ofrece disculpa pública por caso de “Marichuy”

El IPN ofreció una disculpa pública a Yesenia por el feminicidio de su hija María de Jesús Jaimes Zamudio.

El abogado general, Federico Anaya Gallardo, afirmó que este feminicidio demostró a la comunidad politécnica la necesidad de atender mejor y más integralmente la violencia de género.

“Esa tragedia nos enseñó mucho y aún hoy, en 2022, seis años más tarde, nos exige mucho”, añadió

También el IPN entregó el Título Honorífico Post Mórtem a la alumna y anunció la creación de la Cátedra sobre Violencia de Género, que llevará el nombre de la joven víctima de feminicidio.