Feminicidio de la maestra Noemí Isabel: Expareja de su actual novio habría ordenado el crimen

La investigación por el feminicidio de la maestra Noemí Isabel, asesinada el 2 de septiembre en Manzanillo, Colima, llevó a la detención de cuatro personas señaladas por las autoridades como presuntas responsables del crimen, entre ellas una mujer a quien identifican como autora intelectual del ataque.

La maestra viajaba en su automóvil junto a sus dos hijos menores cuando fue atacada sobre la avenida Las Rosas. De acuerdo con la investigación, una motocicleta se emparejó con el vehículo y desde ahí comenzaron los disparos; posteriormente fue asegurada un arma calibre 9 milímetros.

Un conflicto sentimental, la línea que siguió la investigación

Las autoridades establecieron como principal línea de investigación un conflicto sentimental relacionado con la expareja de un coordinador docente que mantenía una relación con Noemí Isabel.

Carla Janet ‘N’, de 33 años, es señalada como quien habría ordenado el ataque. Para llevarlo a cabo, presuntamente recurrió a Leonardo Daniel ‘N’, quien habría establecido contacto con los responsables materiales identificados como Marco N. y Paola ‘N’; Los cuatro fueron detenidos y enfrentan cargos por feminicidio.

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