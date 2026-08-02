“El Niño” se fortalece en agosto: la anomalía en los océanos que está acelerando el clima extremo

¡Un calor sin precedentes! “El Niño” ya no está a la vuelta de la esquina, si no que ya está aquí, advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Pese a todos los pronósticos, el f enómeno se fortalece cada vez más rápido por el calentamiento de la aguas y por el cambio climático, por lo que desde agosto 2026 ya se esperan afectaciones.

¿Por qué se fortalece tan rápido “El Niño”?

El sistema ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) es un fenómeno climático que calienta las aguas del océano Pacifico, alterando los patrones de lluvia, calor y viento, pero sus afectaciones varían entre regiones.

De acuerdo con modelos meteorológicos, “El Niño” seguirá intensificándose hasta convertirse en un evento de intensidad muy fuerte entre agosto y octubre de 2026, donde incluso se prevé que la temperatura del mar supere los 2.9 °C en las principales regiones de monitoreo.

A esto se suma el fenómeno del dipolo del océano Índico, que una vez que esté en su fase positiva incrementará la temperatura del océano Índico occidental y la del océano Índico oriental disminuirá.

Lo que en diferentes partes del mundo podría agravar:



Sequías

Huracanes

Lluvias fuertes

Riesgo de incendios forestales

¿Cuál será el clima de “El Niño” en agosto de 2026?

La OMM prevé que para agosto, “El Niño” pase a su fase fuerte con temperaturas superiores al promedio a nivel mundial , cambiando de manera drástica el patrón de lluvias y acentuando las olas de calor.

Entre las regiones que podrían recibir los primeros golpes de el sistema ENSO, con temperaturas récord son:



África

El sur de Europa

Asia

Gran parte del continente americano

Para América Latina, se prevén señales de mayor humedad en algunas áreas del sur de Sudamérica y condiciones más secas en partes de Centroamérica y el norte de Sudamérica.

Para México se espera un patrón de clima muy inestable, con un riesgo de lluvias por debajo de lo normal en el sur y sureste, aunque también puede haber anomalías de lluvia en otras regiones según la circulación atmosférica.

