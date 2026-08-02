Sigue el calorón: Ola de calor afectará a varios estados de México este 2 de agosto

Las autoridades meteorológicas confirmaron que una ola de calor se mantiene activa en varios estados del norte y del sur.

Aunque en algunas zonas del noroeste el fenómeno ya se empieza a ir, en otras partes de México los termómetros van a subir bastante este 2 de agosto.

¿En qué estados hay ola de calor?

Para este domingo 2 de agosto, la ola de calor golpea de manera directa a Nuevo León, en su zona centro y este, Tamaulipas, al oeste, Oaxaca, al este y sur, y Chiapas, en la zona centro y oeste.

Si vives en estas regiones, la sensación térmica será muy elevada durante gran parte del día.

¿Dónde ya terminó la ola de calor?

La buena noticia es que la ola de calor ya llega a su fin en varias entidades del norte. Los estados que se despiden de este fenómeno son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango.

A pesar de esto, no te confíes, porque el ambiente caluroso seguirá sintiéndose fuerte en esa zona.

Temperaturas máximas arriba de los 45 grados

El calor más extremo del día se va a registrar en el noreste de Baja California y en el noroeste de Sonora, donde el termómetro va a superar los 45 °C.

En otras entidades como Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y el este de Baja California Sur, las temperaturas máximas van a oscilar entre los 40 y los 45 °C.

Clima de 35 a 40 grados en el resto del país

Varios estados mantendrán temperaturas de calurosas a muy calurosas, entre 35 y 40 °C. En este rango están Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán.

En Aguascalientes, Guanajuato y el suroeste del Edomex el termómetro marcará entre 30 y 35 °C.

Alerta por oleaje elevado en las costas del Pacífico

Si estás por las playas del Pacífico, toma precauciones.

Se pronostica oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.