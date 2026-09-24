Feria de Pachuca 2026: Conoce las rutas y horarios de transporte que tendrán cambios

Si vas a la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2026, hay un dato que te conviene tener presente antes de salir : El transporte público tendrá modificaciones durante el evento y habrá un servicio especial nocturno hasta las 3:00 de la madrugada , pensado para quienes terminen su visita cuando ya no opere el servicio habitual.

El operativo estará vigente del jueves 24 de septiembre al domingo 18 de octubre; durante este periodo habrá cambios en rutas del Tuzobús, puntos especiales para taxis y un horario ampliado para el transporte colectivo.

Así funcionará el Tuzobús durante la Feria

Entre las 18:00 y las 23:00 horas, los servicios Exprés de la Ruta Troncal realizarán paradas en Vicente Segura y Juan C. Doria, dos puntos que facilitarán el traslado hacia las instalaciones de la feria.

También habrá modificaciones en las rutas alimentadoras 08 Los Tuzos/Juan C. Doria y 12 Magisterio/Juan C. Doria, debido al operativo especial implementado durante el evento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PÁNICO EN FERIA DE CHALCO; FALLA EN JUEGO MECÁNICO DEJA A USUARIOS ATRAPADOS EN LAS ALTURAS

¿Cómo regresar de la Feria de madrugada?

Aquí está uno de los cambios más importantes: habrá un Servicio Especial Nocturno de 23:00 a 03:00 horas, con unidades tipo vagoneta entre el CETRAM Téllez y el Centro Histórico, en ambos sentidos.

El recorrido tendrá paradas a la altura de las estaciones del transporte metropolitano y el costo será de 10 pesos.

También habrá puntos especiales para tomar taxi

El transporte individual contará con una base temporal sobre el bulevar Felipe Ángeles, a la altura del puente de la estación Vicente Segura y frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado; además, se habilitará una lanzadera sobre avenida Nuevo Pachuca, junto a la Subestación de Bomberos.

Las unidades autorizadas llevarán un distintivo provisional que permitirá identificar que cuentan con documentación vigente, como póliza de seguro, tarjeta de circulación, tarjetón y licencia de conducir de la persona operadora.

¿Cuánto cuesta entrar a la Feria de Pachuca?

El boleto general tiene un precio de 60 pesos; de acuerdo con la información proporcionada, el acceso contempla distintas atracciones y espacios del recinto, mientras que el Palenque maneja su propio esquema de acceso.

Con estos cambios, antes de ir conviene tener claros dos momentos del recorrido: cómo llegar por la tarde y cómo regresar cuando termine la jornada, especialmente si planeas permanecer hasta después de las 23:00 horas.