Festival del Cempasúchil: ¿Qué otras actividades habrá en CDMX por el Día de Muertos 2023?

El Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México (CDMX), se llenará de color naranja con la llegada del Festival del Cempasúchil 2023. La tradicional flor de Día de Muertos coloreará la avenida entre la Glorieta de “El Ahuehuete y la Glorieta del Ángel de la Independencia”.

A partir del miércoles 18 al 31 de octubre, podrás disfrutar del característico color del cempasúchil de las 10:00 a las 20:00 horas completamente gratis. En el evento tendrás la oportunidad de adquirir esta emblemática flor naranja, así como otros elementos tradicionales de la ofrenda de Día de Muertos.

¡Vive #DíadeMuertos en #LaCiudadQueLoTieneTodo, con la belleza de la flor de Cempasúchil! 🧡💀🏵️



Anótalo en tu calendario porque el Festival de las Flores de Cempasúchil, te espera en Avenida Reforma, a partir del 18 de octubre. 😉 pic.twitter.com/2vxn9d4F3s — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) October 10, 2023

Paseo Nocturno de Día de Muertos

Movilidad Ciclista de la CDMX invitó a los capitalinos a rodar el próximo 28 de octubre en el Paseo Nocturno de Día de Muertos a partir de las 19:00 y hasta las 23:00 horas.

El recorrido comenzará en la Fuente de Petróleos, Miguel Hidalgo y llegará a la Plaza de Tlaxcoaque, Cuauhtémoc. En total son 20 kilómetros y participar es gratis.

¡Ya hay fecha para el Paseo Nocturno de #DíaDeMuertos en la #CDMX!💀🧟‍



Será el próximo sábado 28 de octubre, de las 19:00 a las 23:00 horas🛼🚲



Algunos de los sitios por donde pasará el terrorífico paseo son: el Museo de Antropología, la Glorieta de la Diana Cazadora y el… pic.twitter.com/TfSsARmrH0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 5, 2023

Desfile de Día de Muertos

Una de las tradiciones más recientes vuelve a la CDMX para llenar sus calles de colores, catrinas y papel picado, es el Desfile del Día de Muertos 2023.

Los carros y grupos iniciarán su recorrido en la la Puerta de los Leones de Chapultepec y terminará en el Zócalo capitalino. Podrás disfrutar de los 8.7 kilómetros de recorrido de forma gratuita el sábado 4 de noviembre.

En la #CDMX se llevará a cabo el Gran Desfile del Día de Muertos💀🏵, este saldrá de Puerta de los Leones de Chapultepec hacia el #Zócalo. Consulta la #AlternativaVial



🗓 Sábado 4 de noviembre

⏰️14:00 hrs. pic.twitter.com/Kt0XeTn5Pj — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 11, 2023

Historias de Catrinas

Con motivo del Día de Muertos 2023 un tour temático de Historias de Catrinas llegará del 27 al 29 de octubre y el 2, 4, 10 y 11 de noviembre.

El recorrido comienza a las 18:45, tiene una duración de una hora y el costo por persona es de $250 pesos para los mayores de 11 años y $200 a los menores de 11 años.

Festival de Ofrendas y Arreglos Florales

Del 27 de octubre al 2 de noviembre, las calles del Centro Histórico albergarán el Festival de Ofrendas y Arreglos Florales, el cual es completamente gratis.

Los altares, flores y el papel picado de ciudadanos, locatarios, instituciones públicas y privadas, así como escuelas y centros culturales serán colocadas en: Madero, Donceles, 5 de febrero, Moneda, Tacuba, Bolívar, Puente de Alvarado, 20 de Noviembre, Chimalpopoca, San Antonio Abad y Jesús María.

¡Ya viene el 4° Festival de Ofrendas y Arreglos Florales del #CentroHistórico!



Si quieres ser parte e instalar un altar en tu negocio, casa, unidad habitacional o recinto cultural, regístrate en https://t.co/tnzXxlvB7H



Tienes hasta el 13 de octubre para hacer tu registro. pic.twitter.com/VWLAi5K7jg — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) October 7, 2023

Festival del Pan de Muerto

El Colegio México presentará el Festival del Pan de Muerto, donde encontrarás 8 opciones de este tradicional postre que van desde lo tradicional hasta propuestas muy creativas.

Este tendrá lugar del 21 al 22 de octubre y la entrada tendrá un costo de $20 pesos por persona.

FESTIVAL DEL PAN DE MUERTO y CALABAZA CDMX 2023 / 12,000 panes en 48 hrs / ROMA CDMX



🍞 20 PANADEROS ¡JUNTOS por única vez en el año!



¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo?

14 y 15 de Octubre COLEGIO MÉXICO Durango 49 Col. Roma Norte 11 a 19 hrs

Cooperación $20 x persona.💴@LaRomaDF pic.twitter.com/cokDEl1tTr — El Bonito Tianguis (@BonitoTianguis) October 11, 2023

Marcha Zombie CDMX

El sábado 21 de octubre, los zombies invadirán la CDMX en su ya tradicional Marcha que inicia en el Monumento a la Revolución hasta llegar al Zócalo.

Como cada año desde el 2007, los ciudadanos interesados pueden acudir con su mejor disfraz de zombie, el evento comenzará a las 10:00 am y la Marcha dará inicio a las 16:00 horas.

Debido a que tiene una causa benéfica, los participantes deben donar arroz, lentejas, alimentos enlatados, habas, aceite, agua embotellada para participar. Además, se darán premios a los mejores 6 zombies (3 hombres y 3 mujeres), el primer lugar ganará 13 mil pesos, el segundo 8 mil y el tercero 4 mil pesos.

La Zombie Walk regresa a la CDMX

Los zombies recorreremos las calles infectando con valores y recaudando donativos para nuestra causa social, ¡No olvides traer un kilo de arroz o frijol! Este año tendremos:

+ “Premio Zombie Walk” a los mejores Zombies, con 50mil pesos en… pic.twitter.com/7T5TlA7BhH — Marcha Zombie (@MarchaZombieMx) September 28, 2023

Mega Procesión de Catrinas

El domingo 22 de octubre se realizará la tradicional Mega Procesión de Catrinas en CDMX, este evento que busca fomentar las tradiciones mexicanas es completamente gratuito.

El recorrido comenzará en el Ángel de la Independencia y terminará en el Zócalo. Si no cuentas con maquillaje, podrás acercarte a alguno de los stands disponibles para eso a partir de $100 pesos mexicanos.

Carrera de calaveritas en el Bosque de Chapultepec

La noche del 1 de noviembre a las 19:30 horas, el Bosque de Chapultepec se llenará de calaveritas para la carrera temática nocturna.

Podrás correr 5 o 10 kilómetros por una comisión de $590 pesos, para los niños habrá una carrera de 10 a 400 metros por $400 pesos más comisiones.