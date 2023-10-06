Regresa el Paseo Nocturno en bicicleta por el Día de Muertos 2023 a la CDMX, ¿cuándo será?

¡Aparta la fecha! El Paseo Nocturno en bicicleta por el Día de Muertos 2023 ya está de regreso en la Ciudad de México. No te pierdas de una auténtica velada en compañía de tus seres queridos y consulta todos los detalles sobre la rodada.

¿Cuándo es el Paseo Nocturno de Día de Muertos en la CDMX 2023?

La cita es el próximo sábado 28 de octubre a partir de las 19:00 y hasta las 23:00 horas, horario en el que los participantes podrán recorrer 20 kilómetros de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México.

Así que ve preparando el disfraz, bicicleta o patines porque el evento partirá desde la Fuente de Petróleos hasta la Plaza Tlaxcoaque, ubicada en el centro histórico de la capital del país.

La espera terminó, ¡tenemos #𝗣𝗮𝘀𝗲𝗼𝗡𝗼𝗰𝘁𝘂𝗿𝗻𝗼! 🚴🌃



Prepara el disfraz 🧛👻 y alista la bici 🚲 para iluminar las calles de la #CiudadQueLoTieneTodo ✨



📅𝟮𝟴 𝗱𝗲 𝗼𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲 🎃🕯

⌚19:00 a 23:00 hrs



Aparta la fecha 😉 pic.twitter.com/Iq2ijsATN1 — MI Bici CDMX (@MIBiciCDMX) October 4, 2023

¿Cuál es el recorrido el Paseo Nocturno en bicicleta?

¡Más de 20 kilómetros de auténtica tradición! Los emblemáticos sitios de la CDMX por donde pasará el terrorífico paseo el próximo sábado 28 de octubre, son:



Museo Nacional de Antropología

La Glorieta de La Diana Cazadora

La Columna de la Independencia

El Monumento a la Revolución

Para finalizar en la Plaza Tlaxcoaque ubicada en el Zócalo capitalino

Además, el recorrido contempla rodar por las avenidas Paseo de la Reforma y Juárez, así como por las calles López, Venustiano Carranza y 5 de Febrero.

¡También hay fecha para el Gran Desfile Día de Muertos 2023!

Octubre acaba de comenzar y su llegada nos trae las mejores actividades para celebrar, como el Gran Desfile Día de Muertos 2023 en la capital del país, el cual ya tiene fecha también.

El evento se llevará a cabo el sábado 4 de noviembre de 2023 con un grandioso recorrido acompañados de música, baile y talento artístico. Su salida comenzará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec en punto de las 14:00 horas.

Para 2023, se tiene contemplado que el recorrido tenga una duración de tres horas y media, entre las que catrinas, alebrijes y carros alegóricos iluminados de todos los colores recorran aproximadamente 8.7 kilómetros de longitud hasta llegar al Zócalo capitalino.

¡Tómalo en cuenta! Los eventos por el Día de Muertos 2023 en la capital del país apenas están por anunciarse, donde se vive lo mejor de esta tradición, por lo que te recomendamos permanecer al pendiente de las redes de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para no perder detalle de todas las actividades.