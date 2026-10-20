¡México detrás de una máscara! Orizaba alista festival con danzas y tradiciones ancestrales

Cada máscara cuenta una historia de México y, del 13 al 15 de noviembre, Orizaba, Veracruz, será el punto de encuentro de tradiciones, danzas y expresiones culturales de distintas regiones del país con la sexta edición del Festival Nacional de Máscaras Danzantes.

Durante una entrevista con Manuel Ignacio Álvarez, se abordó la importancia de este encuentro, que busca celebrar la diversidad cultural mexicana y reconocer el talento de los artesanos que mantienen vivas estas expresiones.

El festival reunirá piezas únicas, indumentarias llenas de simbolismo y danzas tradicionales que reflejan la identidad de las comunidades participantes. Más allá de su valor artístico, las máscaras representan historias, creencias y costumbres transmitidas de generación en generación, por lo que el encuentro también busca acercar al público a las raíces y el patrimonio cultural de México.