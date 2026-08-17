Visa americana de Andy López Beltrán no sería el único problema; PAN pide investigar el huachicol fiscal

El retiro de la visa americana a Andy López Beltrán abrió un nuevo frente político en México luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) insistió en que la Fiscalía General de la República (FGR) debe abrir una carpeta de investigación para determinar si la decisión está relacionada con posibles señalamientos sobre huachicol fiscal.

El planteamiento fue expuesto por Jorge Triana, vocero nacional del PAN, quien pidió que se investiguen los señalamientos y recordó que existen investigaciones periodísticas que han abordado presuntos vínculos alrededor del tráfico ilegal de combustible.

PAN señala a un supuesto testigo colaborador

Durante sus declaraciones, Triana hizo referencia a un supuesto testigo colaborador identificado como “Santo”, a quien atribuyó afirmaciones sobre la manera en que presuntamente se facilitaba el ingreso de combustible ilegal a México.

“Un testigo colaborador llamado ‘Santo’ asegura que cuando querían pasar combustible ilegal a México solamente tenían que decir al Secretario de Marina, es de parte de Andy”, afirmó el panista.

Triana también sostuvo que ese mismo testigo habría señalado la existencia de reuniones en las que presuntamente participaron familiares de un exsecretario de Marina y los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Es importante señalar que estos señalamientos fueron expuestos por el vocero panista como parte de su petición de investigación y no constituyen por sí mismos una determinación judicial ni prueban la participación de las personas mencionadas en algún delito.

💼 #Política | Jorge Triana (@JTrianaT), vocero nacional de @AccionNacional cuestionó la riqueza “inexplicable” de Andy López Beltrán, señalando sus viajes de lujo como el realizado en Japón, donde gastó al menos 177 mil pesos en el hotel más caro.



Recordó además la creación… pic.twitter.com/MxTWzyAASG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 17, 2026

¿Qué dijo Andy López Beltrán sobre la cancelación de su visa?

Andy López Beltrán confirmó previamente que Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a ese país. En una carta publicada en sus redes sociales y fechada el 13 de agosto de 2026 en Teapa, Tabasco, responsabilizó de la decisión a Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, y Christopher Landau, subsecretario de Estado.

López Beltrán calificó la medida como política y sostuvo que no existían pruebas de que hubiera cometido un delito que justificara la cancelación de su visa.

“El hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos”, expresó.

Christopher Landau deja un mensaje que generó especulaciones

El caso también tomó fuerza después de que Christopher Landau publicara un mensaje en redes sociales que fue interpretado como una posible referencia a nuevos acontecimientos.

“¿Estás disfrutando el show? Rellena tus palomitas porque amarás la siguiente parte”, escribió el funcionario estadounidense.

El mensaje, por sí solo, no identifica a Andy López Beltrán ni explica qué podría ocurrir posteriormente, por lo que cualquier interpretación sobre posibles acciones contra otros políticos mexicanos debe mantenerse en el terreno de la especulación.