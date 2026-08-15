¿Qué esconde? Que Andy López Beltrán explique negocios, escándalos y por qué le quitaron la visa

La revocación de la visa de Estados Unidos a Andrés "Andy" López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desató una severa tormenta política en el Congreso, entre los partidos de oposición y el oficialismo encabezado por Morena.

PAN y PRI reaccionaron en bloque para exigir que, lejos de victimizarse o refugiarse en discursos sobre la soberanía del país, el político rinda cuentas ante los señalamientos de corrupción y tráfico de influencias que lo rodean.

Viajes, empresas y contratos: la controversia de Andrés López Beltrán

Defensa de Andy López Beltrán evade y desvía atención

Así, desde el Senado, el coordinador de los legisladores del PRI, Manuel Añorve, arremetió contra la respuesta de la presidenta, señalando que su reacción habla más que cualquier argumento en su defensa y recriminó que el gobierno apele nuevamente a la evasión, a la fabricación de enemigos y al desvío de atención mediante referencias históricas.

El legislador priista indicó que la medida adoptada por Washington es inseparable de la serie de investigaciones que vinculan a López Beltrán con redes de negocios al amparo del poder, tildando al oficialismo de actuar como una estructura que encubre la impunidad. Sin embargo, no refirió a qué investigaciones se refería.

La reacción de la Presidenta por la cancelación de la VISA de Andrés “Andy” López Beltrán dice mucho más que todos los argumentos que utilizó para defenderlo.



En lugar de explicar por qué el hijo del expresidente está nuevamente en el centro de señalamientos y cuestionamientos,… pic.twitter.com/7fCQB3cU1J — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) August 14, 2026

¿Andy busca fuero?

En la misma línea, la senadora panista Mayuli Latifa Martínez Simón cuestionó los intentos del hijo del expresidente por acceder a una diputación federal ya que podrían responder a la búsqueda de fuero político.

Sostuvo que, en lugar de adoptar una postura de víctima, López Beltrán debe ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía.

Por su parte, la senadora priista Claudia Anaya rechazó categóricamente que la decisión del gobierno norteamericano constituya un acto de injerencia a la soberanía nacional y recordó que Estados Unidos revocó visados a un centenar de personas vinculadas con la delincuencia organizada.

Además, recordó que hay carpetas de investigación sobre el entramado de "huachicol fiscal" en las que el nombre de López Beltrán figura de manera recurrente.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, destacó que retirar la visa es un acto soberano ejercido por cualquier nación y en ese sentido indicó que lo verdaderamente preocupante sería confirmarse que las razones del retiro respondan a la posible comisión de actividades ilícitas en el extranjero.

Ni señales ni explicaciones: el vacío que deja Andy López Beltrán en Morena

Morena cierra filas para defender al hijo del expresidente

Ante esta lluvia de críticas y exigencias de la oposición, los gobernadores afiliados a Morena cerraron filas y emitieron un desplegado de respaldo en el que califican la medida del gobierno de Estados Unidos de arbitraria y con fines meramente políticos.

Las gobernadoras y los gobernadores de la Cuarta Transformación refrendamos nuestro compromiso con la justicia social, la democracia, la soberanía nacional y la transformación de la vida pública.



Frente a la división, la desinformación y las presiones, seguiremos trabajando con… pic.twitter.com/gEeftRVnOD — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 15, 2026

Mientras la oposición demanda que se abran investigaciones judiciales por los supuestos escándalos financieros, el bloque gobernante opta por blindar a sus cuadros e invocar la defensa de la soberanía.