“No hay nada": Ernestina Godoy niega que hay investigaciones contra Andy López Beltrán y Amílcar Olán

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, descartó la existencia de órdenes de aprehensión o investigaciones en curso contra el empresario Amílcar Olán, así como contra Andy López Beltrán. A pesar de los señalamientos que vinculan a Olán como contratista clave y presunto socio del hijo del expresidente, y de que el nombre de López Beltrán ha salido a relucir en testimonios sobre huachicol fiscal e incluso ha derivado en el retiro de su visa americana, la titular de la FGR respondió con un tajante “tampoco” al ser cuestionada sobre indagatorias en contra del político y operador guinda.

“No hay nada”, respondió la Fiscalía



Ernestina Godoy negó una orden de aprehensión contra Amílcar Olán



También descartó una investigación contra Andy López Beltrán



Pueden estar tranquilos: la fiscal Godoy trabaja para protegerlos



📹 @AztecaNoticias pic.twitter.com/BJymn6OFfy — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 17, 2026

La postura de la FGR trasciende en medio de reportes de inteligencia que señalan que Amílcar Olán abandonó México hace meses para evadir la justicia. Según fuentes de seguridad, el empresario tejió una compleja estructura financiera y de protección que le permitió mover capitales fuera del país, cambiar su apariencia física y desplazarse entre Europa y Asia sin dejar rastro de su paradero actual, sacando una clara ventaja a las autoridades mexicanas que hoy niegan cualquier persecución en su contra.