México no pidió la captura de Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte, pero sí está bajo investigación: FGR

Durante horas, el nombre de Bertha Olga Gómez Fong volvió a aparecer ligado a una detención en Estados Unidos. Pero cuando el caso comenzó a tomar vuelo, la Fiscalía General de la República salió a poner un límite: esa captura, dijo, no fue solicitada por la institución mexicana.

LA diferencia no es menor. Porque una cosa es que la esposa del exgobernador César Duarte Jáquez haya sido detenida en territorio estadounidense, y otra muy distinta que eso responda a una acción impulsada directamente por la FGR. Ahí está, precisamente, el nuevo ángulo de esta historia.

La aclaración de la fiscalía no la saca del mapa judicial. Al contrario: mientras se deslindó de haber pedido su captura, también confirmó que Bertha Olga Gómez Fong sí es investigada en Chihuahua por posibles desvíos de recursos públicos vinculados con la administración encabezada por su esposo entre 2010 y 2016.

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