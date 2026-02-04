Juez frena juicio oral contra César Duarte por desvío de 73 MDP

Un juez federal concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte , con la que se frena el inicio del juicio oral en su contra por el presunto desvío de 73 millones de pesos de recursos públicos.

La resolución judicial no implica su liberación ni modifica su situación jurídica actual, sino que únicamente detiene el arranque de la siguiente etapa del proceso penal, mientras se analizan los recursos legales promovidos por la defensa.

César Duarte permanece recluido en el penal federal del Altiplano, donde continúa sujeto a proceso por delitos relacionados con supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión al frente del gobierno de Chihuahua.

¿Qué implica la suspensión definitiva otorgada a César Duarte?

La suspensión definitiva es una medida judicial que congela temporalmente el inicio del juicio oral, sin que ello signifique el cierre del caso ni la cancelación de las acusaciones. El proceso penal permanece vigente y puede reanudarse una vez que se resuelvan los recursos legales en curso.

Este tipo de resoluciones busca preservar el estado actual del procedimiento, mientras se revisan posibles violaciones a derechos procesales o aspectos técnicos del juicio.

¿Quién es César Duarte y cómo fue su gestión en Chihuahua?

César Duarte fue gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, periodo en el que encabezó una administración que posteriormente fue señalada por irregularidades financieras, endeudamiento y supuestos desvíos de recursos públicos.

Durante su gestión, Chihuahua registró un incremento significativo en su deuda pública y, luego de dejar el cargo, comenzaron investigaciones que apuntaron a una red de operaciones financieras que se utilizarían para beneficiar a empresas vinculadas a su entorno familiar y político.

Comunicado FGR 811/25

Ciudad de México a 08 de diciembre de 2025.



FGR INFORMA



Este día fue detenido en el estado de Chihuahua César "N", por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en cumplimiento a la orden de aprehensión…

¿De qué se le acusa?

Duarte enfrenta acusaciones por el supuesto desvío de 73 millones de pesos del erario de Chihuahua, a través de un esquema de empresas familiares, de acuerdo con las investigaciones judiciales.

Las autoridades sostienen que los recursos públicos habrían sido transferidos de manera irregular desde dependencias estatales, lo que dio origen al proceso penal que actualmente enfrenta.

A pesar de la suspensión definitiva concedida por el juez federal, César Duarte continúa como en Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "El Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México .

Hasta el momento, no se ha informado una fecha para la reanudación del juicio oral ni para una nueva audiencia.