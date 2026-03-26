ICE detuvo a Bertha Gómez, esposa del exgobernador César Duarte en Texas

El nombre de la familia Duarte volvió a aparecer en la frontera norte. Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La captura ocurrió este 25 de marzo de 2026 y la colocó de nuevo en el centro de un caso que desde hace años persigue al círculo cercano de Duarte. Por ahora, lo confirmado es que quedó bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses.

🚨 Reportan la detención de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte



Agentes del ICE la habrían arrestado en un fraccionamiento privado de El Paso, Texas, con fines de extradición pic.twitter.com/yYH1pwXqNh — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 25, 2026

Su detención no pasó desapercibida porque Gómez Fong ya había sido señalada previamente en Chihuahua. Sin embargo, todavía falta claridad sobre el alcance del procedimiento abierto en Estados Unidos y sobre lo que vendrá en las próximas horas.

En este lugar detuvieron a Bertha Gómez Fong

Bertha Gómez Fong fue arrestada en territorio estadounidense por agentes del ICE y trasladada a un centro de procesamiento en El Paso, Texas.

ULTIMA HORA: Bertha Olga Gomez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, y quien vivía actualmente en la ciudad de El Paso, Texas, fue detenida por agentes del ICE y recluida en un centro de procesamiento migratorio. pic.twitter.com/OuVmrlyXsF — Arturo Ángel (@arturoangel20) March 26, 2026

La esposa de César Duarte arrastraba antecedentes judiciales en Chihuahua

Desde 2020, el nombre de Bertha Gómez Fong ya figuraba en investigaciones judiciales en Chihuahua y hay reportes de órdenes de captura en su contra.

Esos antecedentes la colocaron entre las personas cercanas al exgobernador que enfrentaban señalamientos por supuestos desvíos de recursos, en uno de los casos de corrupción más conocidos del estado.

Bertha Gómez Fong y la importancia de su detención

Bertha Gómez Fong no es un nombre secundario en el caso Duarte. Durante el sexenio de su esposo fue presidenta del DIF estatal, pero con los años también apareció en investigaciones por presuntos desvíos de recursos y en expedientes sobre propiedades y empresas ligadas al entorno familiar del exgobernador.

Desde 2020, autoridades de Chihuahua reportaron al menos tres órdenes de aprehensión en su contra por el presunto desvío de 250 millones de pesos. En esas indagatorias también se documentó que contaba con propiedades millonarias en Texas, adquiridas después del arranque del gobierno de su esposo.

Su nombre también fue vinculado a sociedades mercantiles y empresas de César Duarte. También se le señaló como socia mayoritaria o representante legal en varios negocios relacionados con los sectores ganadero, inmobiliario y financiero, un dato que fue retomado en distintas investigaciones sobre el patrimonio de su familia.