Filtran datos de más de 45 mil usuarios de telefonía celular; exponen nombre, teléfonos y RFC

¡Otra vez filtran datos personales! Una nueva filtración de los datos encendió las alertas de ciberseguridad en México, luego de que un grupo de hackers asegura haber publicado la información personal de 45,804 usuarios de telefonía celular.

Entre los datos expuestos se encuentran nombres, números de telefono y RFC, correspondientes principalmente a usuarios de Chiapas, lo que incrementa el riesgo de fraudes, suplantación de identidad y otros delitos.

Opinión de Otoniel Martínez

Filtraron los datos personales de unos 45.000 usuarios de telefonía celular. Sí, continúan los hackeos. El grupo de ciberdelincuentes que está detrás de este hackeo se llama Mago Peak, se adjudican este numerito.

¿Qué hicieron? A ver, primero lograron infiltrarse a una base de datos y después publicaron toda esa información. Y aquí viene lo delicado, estamos hablando de una lista de 45804 personas.

Esa lista contiene datos personales muy sensibles: nombre, número telefónico y RFC. La gran mayoría de números pertenecen a AT&T, pero también hay números de otras compañías.

Por eso lo que se cree es que no se metieron a un sitio directo de AT&T, sino más bien hackearon una compañía de telemarketing de estas empresas que usan este tipo de información para vender, para dar atención a clientes o encuestar por llamadas, por mensajes o correos.

Hay otro dato que llama mucho la atención. Todos los números corresponden a la zona de Chiapas. Así que tengan mucho cuidado porque esta información puede estar siendo utilizada para cometer fraudes.

Ojo, el grupo que está detrás de este hackeo también se adjudicó aquel hackeo a la plataforma de ISSSTE.

Este tipo de cosas podrían seguir ocurriendo porque ante el registro obligatorio de líneas telefónicas están surgiendo grupos de ciberdelincuentes que se meten a estas plataformas a diferentes plataformas para demostrar lo vulnerables que son.