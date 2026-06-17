Refrendo vehicular en Chiapas: Así puedes recibir tu tarjeta de circulación gratis a domicilio

¿Tu tarjeta de circulación no está vigente? La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas ha lanzado una forma de obtener dicho trámite a la puerta de tu casa sin ningún costo, siempre y cuandohayas realizado previamente el pago del refrendo vehicular.

En caso de que desees obtener el beneficio otorgado por autoridades chiapanecas, en Azteca Noticias te decimos los pasos para solicitarlo, así como los costos actualizados del refrendo.

¿Cómo pagar el costo del refrendo vehicular en Chiapas 2026?

Con el fin de que los contribuyentes se puedan poner al corriente y evitar recargos y multas, el pago puede realizarse a través del portal oficial de la Secretaría de FInanzas o de la nueva plataforma en Whatsapp.



Ingresa al portal oficial

Escribe el número de placa y los últimos dígitos de la serie del vehículo (NIV)

Selecciona el método de pago y genera el comprobante oficial.

En caso de que quieras utilizar el Chatbot "Chiapas te escucha", los pasos son los siguientes:



Envía un mensaje de whatsapp al número 961-463-7202

Al desplegarse diversas opciones, deberás elegir la opción de “refrendo vehicular”

Selecciona la opción automóvil o motocicleta

Escribe tu placa y verifica tus datos

Elige el método de pago y descarga el comprobante

Una vez que hayas obtenido el documento que certifique el pago, podrás dirigirte a cualquiera de los centros de recaudación para cambiar la tarjeta de circulación vencida.

Pasos para recibir la tarjeta de circulación a domicilio

Al completar el pago, el siguiente paso es obtener tu tarjeta de circulación, el cual puedes hacerlo sin necesidad de hacer filas ni acudir a un módulo de recaudación:



Descarga tu recibo oficial e ingresa al portal de citas de Finanzas Chiapas. Carga tu recibo oficial electrónico. Ten a la mano tu identificación oficial (INE) en formato PDF. Completa los datos que te solicite el sistema para finalizar el proceso, entre ellos: correo electrónico, domicilio de envío y número celular. Espera la confirmación y tu código de rastreo.

Costos actualizados del refrendo vehícular en Chiapas 2026

¡Ojo! El costo del trámite puede variar de acuerdo con el tipo de vehículo y las tarifas vigentes establecidas por las autoridades. Antes de realizar el pago, verifica aquí el monto correspondiente para evitar contratiempos.



Auto: mil, 219 pesos y para servicio público mil 803 pesos

Moto: mil, 43 pesos y servicio público mil 219 pesos.

Si la persona que realiza el trámite no es la propietaria del vehículo, deberá presentar una carta de autorización, la cual tiene un costo de 318 pesos.

