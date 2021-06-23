Finlandia, el país más feliz del mundo, busca trabajadores extranjeros

Finlandia, el "país más feliz del mundo", se enfrenta a un nuevo tipo de crisis, pues necesita de trabajadores extranjeros que le ayuden a resolver su crisis demográfica y solucionen su déficit de mano de obra.

Este país nórdico cuenta con cuatro personas mayores de 65 años por cada 10 habitantes en edad para trabajar y se prevé que esta tendencia continúe hasta que en 2030 sea un habitante mayor de 65 años por cada dos en edad laboral, quedando sólo detrás de Japón a escala global.

Para solucionar esta crisis, el gobierno finlandés calcula que necesita entre 20 mil y 30 mil trabajadores extranjeros, el doble de los que tienen ahora, para mantener en funcionamiento sus servicios públicos y de el bienestar de sus habitantes adultos mayores, todo con la intención de compensar el casi inminente déficit que llegará a su sistema de pensiones.

Charles Mathies, encargado de investigación en educación y migración de la Academia de Finlandia, afirma que este no es un problema reciente, sino que es un panorama que se vislumbraba desde hace años, pero que tanto el gobierno como las empresas privadas trataban de negar, hasta que "llegaron a un punto de inflexión y reconocieron el problema".

El investigador es uno de los expertos consultados por el gobierno finlandés para impulsar el programa "Talent Boost" (impulso al talento), con el que buscan aumentar el atractivo laboral en el país.

De acuerdo con las primeras cifras de este programa, los profesionistas más contratados han sido empleados de la salud, principalmente españoles, además de metalúrgicos eslovacos, o informáticos y expertos marítimos provenientes principalmente de Rusia, India y Filipinas.

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Trabajadores extranjeros no voltean a Finlandia

A pesar del título de "el país más feliz del mundo", Finlandia ha tenido problemas para reclutar al talento extranjero, principalmente por cuestiones como la dificultad de su idioma, la dureza de su clima y también porque existe aún cierta resistencia de parte del sector empresarial.

Con la intención de que los trabajadores extranjeros volteen a verlas, algunas empresas han optado por utilizar el inglés como el idioma para cuestiones laborales. Gracias a esta situación, una empresa tecnológica en expansión consiguió contratar a 2 mil personas en seis meses.

Con la intención de que trabajadores de todo el mundo conozcan las ventajas de trabajar y vivir en Finlandia, el gobierno habilitó el portal "This is Finland", en el que se pueden resolver las dudas de los interesados y se ofrecen algunas ofertas laborales.

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