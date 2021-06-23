Como protesta, estadios de Alemania se iluminarán con bandera LGBT

Los estadios de futbol de Alemania se iluminarán con la bandera LGBT durante el partido de su selección nacional contra la de Hungría, como una manera de protestar contra la decisión de la UEFA sobre no proyectar los colores del arcoíris en el estadio Allianz Arena, localizado en Múnich.

Como una muestra de solidaridad con la comunidad LGBT, los clubes de Berlín, Frankfurt, Colonia, Wolfsburg y Augsburg, iluminarán sus estadios mientras se lleve a cabo el juego entre las dos selecciones, como parte de la Eurocopa 2020.

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La propuesta de mostrar la bandera LGBT en el estadio de Múnich fue hecha por el alcalde Dieter Reiter, para mostrar el rechazo a una nueva ley en Hungría que prohíbe la difusión de contenidos en las escuelas, considerados como promoción a la homosexualidad y el cambio de género.

Tras la negativa, Reiter calificó como vergonzosa la decisión sobre no iluminar el estadio Allianz Arena durante el encuentro que este día sostendrán Alemania y Hungría. “Me parece vergonzoso que la UEFA prohíba dar una señal de diversidad, tolerancia, respeto y solidaridad”, dijo.

Asimismo, el alcalde indicó que se sentía decepcionado de la Asociación Alemana de Futbol, ya que consideró que no estuvo dispuesta a influir en la decisión de la UEFA sobre la iluminación del estadio.

Aunque el Allianza Arena no podrá contar con los colores del arcoíris, otros estadios en Alemania mostrarán sí estarán iluminados. Además, un aerogenerador, visible desde el recinto deportivo de Múnich, será adornado con la bandera LGBT como muestra de solidaridad con esta comunidad.

En tanto, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, hizo un llamado a los políticos de Alemania para que acepten y respeten la decisión de la UEFA de no iluminar el Allianz Arena con los colores del movimiento LGBT, durante el juego de la Eurocopa 2020.

UEFA propuso fechas alternativas para usar los colores del arcoíris en el estadio

En un comunicado, la UEFA dio a conocer que rechazó la solicitud de Rieter debido al contexto político en que se realizó la petición y a que sus estatutos marcan que es una organización política y religiosamente neutral.

No obstante, el organismo reconoció que la intención de usar los colores de la bandera LGBT en el estadio es enviar un mensaje para promover la diversidad y la inclusión, una causa que ha estado apoyando durante muchos años de la mano de clubes europeos, selecciones nacionales y jugadores.

“En consecuencia, la UEFA ha propuesto fechas alternativas para la iluminación que se alinean mejor con los eventos existentes”. Sugirió que sea el 28 de junio, Día de la Liberación de Christopher Street, o entre el 3 y el 9 de julio, que es la semana del Christopher Street Day en Múnich.

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