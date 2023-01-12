Nombra a un fiscal especial para investigar los documentos de Biden

Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, informó este jueves que se designó a un fiscal especial para que investigue el caso de los documentos clasificados hallados en posesión del presidente Joe Biden.

El fiscal general de Estados Unidos indicó que Robert Hur será el fiscal especial encargado de investigar el posible mal manejo de los documentos clasificados por parte de Joe Biden.

Añadió que el nombramiento de Robert Hur es un compromiso para la rendición de cuentas en asuntos particularmente delicados y con la toma de decisiones indiscutiblemente guiadas por la ley.

Posteriormente, el fiscal Merrick Garland realizó un cronograma sobre la investigación del hallazgo de documentos clasificados hallados en la casa de Joe Biden.

Watch today at 1:15pm ET: Attorney General Merrick B. Garland to Make a Statementhttps://t.co/YtJuQuPNXQ — Justice Department (@TheJusticeDept) January 12, 2023

Los fiscales especiales se nombran a veces para investigar casos políticamente delicados y desempeñan sus responsabilidades con un cierto grado de independencia de la dirección del Departamento de Justicia, incluido Garland, que fue nombrado por Biden. A veces, pero no siempre, presentan cargos penales.

Joe Biden confirma el hallazgo de documentos clasificados

El anunció se realizó unas horas después de que un abogado de la Casa Blanca reveló que el equipo legal de Biden había encontrado un segundo conjunto de papeles clasificados de su época como vicepresidente en una bodega de su casa de Delaware.

La pesquisa podría ensombrecer la esperada candidatura del demócrata a la reelección en 2024; se espera que Biden, de 80 años, lance formalmente una campaña de reelección en los próximos meses. Las revelaciones sobre los documentos ya le han causado preocupación.

¿Quién es Robert Hur, abogado que investigará documentos de Biden?

Robert Hurt, el fiscal especial designado para investigar los documentos clasificados encontrados en casa de Joe Biden, se desempeñó como fiscal federal de Maryland durante la administración de Donald Trump, quien también es investigado por mantener documentos clasificados.

Hur estudió en las facultades de derecho de Harvard y Stanford. Es miembro de los colegios de abogados de Maryland y del Distrito de Columbia.

Al principio de su carrera, Hur trabajó en el Departamento de Justicia con el director del FBI, Christopher Wray.

