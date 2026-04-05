Autos que nunca llegaron: investigan a Grupo CAEX por presunto fraude en Facebook en Zapopan
Grupo CAEX es investigado por presunto fraude en Zapopan: ofrecía autos en Facebook, recibía pagos y nunca entregaba los vehículos a las víctimas.
¿De qué manera se hacía el fraude en Zapopan? La Fiscalía del Estado avanza en las investigaciones contra Grupo Automóviles de Excelencia RRM, S.A. de C.V. (Grupo CAEX), tras ser señalado por un presunto esquema de estafa en la venta de vehículos a través de Facebook.
¿De qué manera realizaban el fraude?
Hasta el momento, ya suman nueve carpetas de investigación relacionadas con este caso, en el que las víctimas eran citadas en oficinas ubicadas en Zapopan, donde se les mostraban vehículos y se les aseguraba su disponibilidad. Sin embargo, tras realizar los pagos, los automóviles nunca fueron entregados.
Como parte de las indagatorias, el pasado 2 de abril la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales ejecutó una orden de cateo en las instalaciones de la empresa, donde se aseguraron:
- Libretas con número de telefónicos, depósitos y datos de vehiculos
- Dos chips telefónicos
- Memorias USB
- Comprobantes de depósitos fechados el 18 de diciembre de 2025, por montos de diez mil pesos (dos) y 9 mil 500 pesos (uno), realizados a una cuenta bancaria
🔍 La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales realizó un cateo en una empresa señalada de ofrecer autos inexistentes en redes sociales. Actualmente se integran nueve carpetas de investigación por este esquema. (1-3) pic.twitter.com/Q37FRDRoop— Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) April 4, 2026
Todos los indicios serán analizados para fortalecer las investigaciones y determinar la posible participación de más personas en este esquema.
La Fiscalía de Zapopan reiteró que el caso sigue en integración y que continuará con las acciones para esclarecer los hechos, evitar más víctimas y llevar ante la justicia a los responsables.
Consejos para proteger tus datos personales en internet y redes sociales
Expertos en ciberseguridad compartieron recomendaciones para que las y los usuarios puedan proteger sus datos personales al momento de navegar por internet o redes sociales:
- No des datos personales: Evita publicar información personal como tu domicilio, teléfono o correo electrónico.
- Evita compartir contraseñas: Nunca proporciones contraseñas o claves de acceso a personas desconocidas; trata de cambiarlas con frecuencia.
- Verifica las plataformas de pago; Si realizas compras o transacciones por internet, verifica la autenticidad del sitio y las medidas de seguridad.
- No aceptes a cualquiera: Evita aceptar a personas que no conoces en tus redes sociales.
- Habilita la verificación de dos pasos: Activar esta función en redes sociales le dará mayor seguridad a tu cuenta, por lo que tus datos personales y financieros estarán más protegidos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad: Recuerda no utilizar claves sencillas como nombres personales o el nombre de tu mascota.
- Checa la privacidad de los sitios: Revisa la configuración de privacidad de los servicios que utilizan; ajústalas para limitar el acceso a tu información.
- Actualiza tu dispositivo: Mantén actualizado tu software para evitar posibles vulnerabilidades que afecten tu privacidad.