Autos que nunca llegaron: investigan a Grupo CAEX por presunto fraude en Facebook en Zapopan

¿De qué manera se hacía el fraude en Zapopan? La Fiscalía del Estado avanza en las investigaciones contra Grupo Automóviles de Excelencia RRM, S.A. de C.V. (Grupo CAEX), tras ser señalado por un presunto esquema de estafa en la venta de vehículos a través de Facebook.

¿De qué manera realizaban el fraude?

Hasta el momento, ya suman nueve carpetas de investigación relacionadas con este caso, en el que las víctimas eran citadas en oficinas ubicadas en Zapopan, donde se les mostraban vehículos y se les aseguraba su disponibilidad. Sin embargo, tras realizar los pagos, los automóviles nunca fueron entregados.

Como parte de las indagatorias, el pasado 2 de abril la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales ejecutó una orden de cateo en las instalaciones de la empresa, donde se aseguraron:



Libretas con número de telefónicos, depósitos y datos de vehiculos

Dos chips telefónicos

Memorias USB

Comprobantes de depósitos fechados el 18 de diciembre de 2025, por montos de diez mil pesos (dos) y 9 mil 500 pesos (uno), realizados a una cuenta bancaria

🔍 La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales realizó un cateo en una empresa señalada de ofrecer autos inexistentes en redes sociales. Actualmente se integran nueve carpetas de investigación por este esquema. (1-3) pic.twitter.com/Q37FRDRoop — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) April 4, 2026

Todos los indicios serán analizados para fortalecer las investigaciones y determinar la posible participación de más personas en este esquema.

La Fiscalía de Zapopan reiteró que el caso sigue en integración y que continuará con las acciones para esclarecer los hechos, evitar más víctimas y llevar ante la justicia a los responsables.

Consejos para proteger tus datos personales en internet y redes sociales

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