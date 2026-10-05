¡Tardaron más de 12 horas en ir por el cuerpo! Fiscalía de Puebla revela causa de muerte de María Fernanda “N”, víctima de feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Puebla reveló la causa de muerte de María Fernanda “N”, víctima de feminicidio, encontrada sin vida el 4 de octubre de 2026 en San Andrés Cholula.

¿Cuál fue la causa de muerte de María Fernanda "N"?

El dictamen de medicina forense reveló que la mujer de 24 años de edad murió debido a asfixia por sofocación, asociada a una hemorragia subaracnoidea por traumatismo craneoencefálico.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía detalló que la joven fue encontrada sin vida en las primeras horas del domingo 4 de octubre de 2026 en un departamento en el barrio San Juan Aquiahuac.

Bryan Alexandro “N”, de 26 años, está detenido. La dependencia explicó que el sujeto presuntamente pidió entrar al domicilio donde estaba el cuerpo de María Fernanda e incluso ofreció 5 mil pesos a los policías para que le permitieran el ingreso.

Después de que rechazaran el acceso, el sujeto presuntamente adoptó una actitud agresiva e intentó agredir físicamente a los oficiales. Por ello fue detenido y presentado a la autoridad correspondiente por los delitos de resistencia de particulares y cohecho. La Fiscalía detalló que estos hechos son parte de una investigación que continúa en curso.

La UDLAP aclara la situación escolar de la víctima y el detenido

El padre de la joven afirmó que tanto su hija como Bryan son estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). La institución emitió un comunicado en el cual lamenta la muerte de la joven, pero rechaza que tanto ella como el detenido sean alumnos de la universidad.

La familia de la víctima denunció que personal de la fiscalía tardó más de 12 horas en llegar a levantar el cuerpo. Idamis Pastor, fiscal de Puebla, reconoció que había falta de unidades, y por ello ocurrió el retraso.

¿Qué es una hemorragia subaracnoidea?

Una hemorragia subaracnoidea traumática es un sangrado en el espacio subaracnoideo, que es la zona entre el cerebro y los tejidos delgados que lo cubren. Este espacio normalmente contiene líquido cefalorraquídeo. El sangrado ejerce una presión peligrosa sobre el cerebro.

Suele suceder por un impacto físico directo, es decir, por un golpe en la cabeza. Puede generar dolor de cabeza, alteración de la consciencia o confusión.