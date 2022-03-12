Conoce a FLEX; rover lunar para el programa Artemis de la NASA

Una startup del área de Los Ángeles fundada por un veterano ingeniero de robótica de vuelos espaciales dio a conocer su prototipo de trabajo a gran escala para un rover lunar de próxima generación que es tan rápido como el viejo "buggy lunar" de la NASA pero está diseñado para hacer mucho más.

La compañía, Venturi Astrolab Inc, publicó fotos y videos que muestran su vehículo de Exploración y logística flexible (FLEX) sobre el escarpado desierto de California cerca del Parque Nacional Death Valley durante una prueba de campo de cinco días en diciembre.

Los ejecutivos de Astrolab dicen que el rover FLEX de cuatro ruedas y del tamaño de un automóvil está diseñado para su uso en el programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es regresar a los humanos a la luna a partir de 2025 y establecer una colonia lunar a largo plazo como precursor del envío de astronautas a Marte.

Presentan a FLEX; prototipo de rover lunar para programa Artemis de la NASA.

A diferencia de los buggies lunares de la era Apolo de la década de 1970 o la generación actual de rovers robóticos de Marte diseñados para tareas y experimentos especializados, FLEX está diseñado como un vehículo de uso múltiple que puede ser conducido por astronautas o por control remoto.

Construido en torno a un sistema de carga útil modular inspirado en el envío convencional en contenedores, FLEX es lo suficientemente versátil como para usarse para exploración, entrega de carga, construcción de sitios y otros trabajos logísticos en la luna, dice la compañía.

Jaret Matthews / Fundador y Dir. Ejecutivo de Astrolab:

Para que la humanidad realmente viva y opere de manera sostenida fuera de la Tierra, es necesario que exista una red eficiente y económica desde la plataforma de lanzamiento hasta el último puesto de avanzada.

Otras compañías aeroespaciales han anunciado nuevos conceptos de diseño de vehículos lunares, "pero hasta ahora creo que somos los únicos que hemos producido un prototipo funcional de esta escala y capacidad", dijo Matthews.

Presentan a FLEX; prototipo de rover lunar para programa Artemis de la NASA.

FLEX es el primer rover lunar con tamaño similar al de un automóvil

Si la NASA adopta FLEX y su plataforma modular de carga útil para Artemis, se convertiría en el primer rover con capacidad para pasajeros en surcar la superficie lunar desde el Apolo 17, la última de las seis misiones tripuladas originales de EE. UU. a la luna, en diciembre de 1972.

El vehículo itinerante lunar del Apolo 17 estableció un récord de velocidad lunar de 11 millas por hora (17,7 km/h). FLEX puede moverse con la misma rapidez.

Los astronautas del Apolo descubrieron que "pasaron tanto tiempo fuera del suelo como en él a esa velocidad, por lo que es una especie de límite práctico para la luna", donde la gravedad es una sexta parte de la de la Tierra, dijo Matthews, un ex ingeniero de rover para Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

Mientras que los LRV de Apolo llevaban hasta dos astronautas sentados en sus controles como un automóvil, los pasajeros FLEX, uno o dos a la vez, viajan de pie en la parte trasera, conduciendo el vehículo con un joystick.

A Los Angeles-area startup founded by a veteran spaceflight robotics engineer unveiled its full-scale, working prototype for a next-generation lunar rover that is just as fast as NASA's old 'moon buggy' but is designed to do much more https://t.co/abejw1E8sy pic.twitter.com/vjDULH3QXs — Reuters (@Reuters) March 12, 2022

El rover en sí, con una distancia entre ejes similar a la de un jeep, pesa un poco más de 500 kilogramos pero tiene una capacidad de carga de 3,300 libras, casi la misma que una camioneta de carga ligera.

Con sus baterías alimentadas por energía solar completamente cargadas, el vehículo puede conducir a dos astronautas durante ocho horas seguidas y tiene suficiente capacidad de energía para sobrevivir el frío extremo de una noche lunar, hasta 300 horas en total oscuridad, en el polo sur de la luna, dijo Matthews. .

Durante la prueba de campo en el área recreativa fuera de carretera de Dumont Dunes, el rover fue pilotado por el astronauta canadiense retirado y miembro de la junta asesora de Astrolab, Chris Hadfield, y la estudiante graduada aeroespacial del MIT, Michelle Lin.

El video mostró a la pareja vestida con trajes espaciales simulados montados en el vehículo sobre una duna de arena y usándolo para instalar una gran matriz solar vertical.

"Fue muy divertido conducir el FLEX", dijo Hadfield en el video.