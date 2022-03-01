Misión de Rusia a Marte se tambalea debido al conflicto en Ucrania

El lanzamiento de una misión conjunta de Europa con Rusia a Marte este año ahora es "muy poco probable" debido a las sanciones vinculadas al conflicto en Ucrania, dijo el lunes la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

La agencia explicó que, después de una reunión de funcionarios de sus 22 Estados miembro, está evaluando las consecuencias de las sanciones en su cooperación con la agencia espacial de Rusia, Roscosmos.

ESA:

Las sanciones y el contexto más amplio hacen que un lanzamiento en 2022 sea muy poco probable para la misión del róver Europa Rusia ExoMars

ESA statement regarding cooperation with Russia following a meeting with Member States on 28 February 2022:

👉 https://t.co/vsujS7GQ1a — ESA (@esa) February 28, 2022

Misión de Rusia a Marte es "poco probable" debido al conflicto en Ucrania

Posponer un lanzamiento a menudo significa esperar meses o años hasta que se abra otra ventana cuando los planetas estén en la alineación correcta.

El objetivo de la misión es poner el primer róver europeo en Marte para ayudar a determinar si alguna vez hubo vida. Un róver de prueba lanzado en 2016 se estrelló en Marte, destacando la dificultad de poner una nave espacial en el planeta.

El sábado, Roscosmos apuntó que retiraría a su personal del puerto espacial europeo en Kourou, Guayana Francesa. Desde allí se han lanzado varios satélites europeos con cohetes de Rusia, y habían más programados para el próximo año.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo a principios de este mes que Europa necesita una política espacial más audaz, argumentando que su soberanía está en juego si se queda atrás de las potencias rivales en un campo clave para la tecnología, la ciencia y la competitividad militar.

Si bien Europa tiene sus propios cohetes para poner satélites en órbita, depende de socios de Rusia y estadounidenses para enviar astronautas al espacio.

El jefe de operaciones espaciales de la NASA, Kathy Lueders, afirmó el lunes que la agencia está operando la Estación Espacial Internacional con apoyo y aportes de Rusia, como de costumbre. Los equipos de control de vuelo aún se comunican, entrenan y trabajan juntos.

Estados Unidos y Rusia son los operadores clave de la estación espacial, que es una asociación de cinco agencias espaciales. Cuatro estadounidenses, dos rusos y un alemán se encuentran actualmente en la estación.

Las cápsulas de Rusia fueron la única forma de entrar y salir del espacio después de que los transbordadores de la NASA se retiraron en 2011 hasta el primer vuelo con tripulación de SpaceX en 2020.