Florida no recomienda ninguna vacuna Covid para niños sanos

El principal funcionario de salud de Florida dijo el lunes 7 de marzo que el estado no recomendaría la vacuna contra la Covid-19 para niños sanos, rompiendo con la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés).

La medida fue anunciada durante una conferencia de prensa convocada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Ahí, el cirujano general de Florida, el Dr. Joseph Lapado, citó estudios que mostraron pocas muertes por Covid-19 entre niños de 5 a 11 años sanos y un riesgo elevado de efectos secundarios como la miocarditis entre los niños pequeños que recibieron la vacuna.

"El Departamento de Salud de Florida va a ser el primer estado en recomendar oficialmente que no se usen las vacunas contra la Covid-19 en niños sanos", dijo Lapado durante el panel de discusión de más de 90 minutos.

In Florida, we protect the rights of Floridians to make decisions for themselves and their children.



We reject narratives and hysteria in favor of truth and data. There is no place in Florida for COVID theater. — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 7, 2022

Estudios y vacunas

La semana pasada, un estudio basado en los registros de salud del estado de Nueva York sugirió que la vacuna de Pfizer/BioNTech fue menos efectiva para prevenir infecciones en niños de 5 a 11 años que en niños mayores, pero aun así redujo las hospitalizaciones en un 50%.

Un informe de los CDC publicado en enero encontró que la vacuna fue 91% efectiva para prevenir afecciones raras pero a menudo graves en niños, las cuales causan inflamación de órganos semanas después de la Covid-19 y es llamada síndrome inflamatorio multisistémico en los niños de 12 a 18 años.

Los CDC han recomendado enfáticamente que los padres tengan niños mayores de 5 años vacunados, a pesar de una fuerte disminución en las infecciones y hospitalizaciones en todo el país desde un pico invernal en enero y la evidencia de que ha sido menos efectivo contra la variante Omicron.

“Es profundamente perturbador que haya políticos que vendan teorías de conspiración y arrojen dudas sobre las vacunas cuando es nuestra mejor herramienta contra el virus y la mejor herramienta para evitar que incluso los adolescentes sean hospitalizados”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en respuesta a los comentarios del cirujano general de Florida.

DeSantis, el gobernador republicano de Florida, a menudo es nombrado como posible candidato presidencial para 2024. Es conocido por discutir con el presidente demócrata Joe Biden sobre los mandatos y restricciones por Covid-19.