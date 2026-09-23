¡1,600 dientes de leche entre fosas clandestinas! El desgarrador hallazgo de madres buscadoras en Zacapu, Michoacán

En Zacapu, Michoacán, una búsqueda que comenzó en 2021 llevó a un hallazgo difícil de dimensionar: alrededor de mil 600 dientes de leche han sido recuperados por madres buscadoras en fosas clandestinas señaladas por el colectivo como un posible sitio de incineración clandestina; Margarita López, integrante de Buscando Cuerpos en Todo México, sostiene que las piezas fueron encontradas durante varios años de trabajos en la zona.

El dato abre una pregunta todavía sin respuesta: ¿a quién pertenecían esos dientes? Hasta ahora no existe una identificación oficial que permita establecer cuántas posibles víctimas representan, sus edades o las circunstancias en las que murieron; esos puntos requieren estudios periciales y genéticos.

Todo comenzó con un hallazgo entre la tierra

Margarita López relató que las primeras búsquedas ocurrieron en 2021, cuando las madres buscadoras detectaron humo en una zona cercana a un basurero y comenzaron a revisar el terreno. Entre los restos recuperados apareció un pequeño diente que, según su testimonio, fue identificado como pieza dental infantil por personal pericial.

A partir de entonces, el colectivo continuó trabajando con herramientas de cribado para recuperar fragmentos y piezas pequeñas; con el paso de los años, López reportó haber reunido aproximadamente 1,600 dientes de leche.