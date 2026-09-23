Extorsionaban aguacateros: Caen 5 de “La Venada”, del Cártel de los Reyes, en Michoacán

Las autoridades de Michoacán informaron la captura de cinco personas, quienes presuntamente forman parte de la célula delictiva conocida como “La Venada”, relacionada con el Cártel de los Reyes.

Quién es alias “La Goma” y de qué se le acusa

Tras un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Las autoridades cumplieron órdenes de detención contra Luis Armando “N”, alias “La Goma”, en la colonia Nuevo Porvenir en el municipio de Jacona, informó el gobierno local en un comunicado.

El detenido era objetivo prioritario de dicha organización delictiva y cuenta con 12 órdenes de aprehensión, de las cuales 11 eran por los delitos de homicidio calificado y una por secuestro agravado.

Durante el operativo, “La Goma” presuntamente intentó desarmar a un oficial y, después de un forcejeo, resultó con una herida de arma de fuego en un tobillo. Debido a ello, fue trasladado a un hospital donde es reportado estable y está bajo custodia policial.

Dónde opera la célula delictiva La Venada en Michoacán

El grupo “La Venada” es conocido por operar en Uruapan, así como en Zamora y Jacona. Investigaciones de inteligencia destacan que esta organización criminal se dedica principalmente a la extorsión y cobro de piso a productores y empresarios de sectores aguacateros, de cultivo de berries, así como de los sectores agrícolas y ganaderos.

🚨Desarticulamos la célula delictiva “La Venada” en Jacona.



👮🏻‍♂️👮🏻‍♀️En una acción coordinada entre la #GuardiaCivil y la @FiscaliaMich, fueron asegurados 5 presuntos integrantes de esta célula, vinculada al Cártel de Los Reyes. pic.twitter.com/zdjSDRfyCR — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) September 23, 2026

Detalle de lo asegurado y la situación jurídica de los detenidos en Michoacán

Además de “La Goma”, también quedaron detenidos Julio “N”, Rigoberto “N”, Sergio “N” y José “N”, presuntos integrantes de “La Venada”. Algunos de ellos tienen antecedentes por homicidio calificado y narcomenudeo. En el operativo, las autoridades decomisaron 25 envoltorios con una sustancia granulada similar a la metanfetamina.

Además, un adolescente quedó asegurado, quien llevaba dos cartuchos calibre .40, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. El resto de los detenidos también fueron presentados ante un Ministerio Público para esclarecer su situación jurídica.