Fotomultas en CDMX: cómo impugnarlas, requisitos y plazos

Recibir una fotomulta en la Ciudad de México no significa que tengas que darla por válida sin revisar tu caso. Si consideras que la sanción es improcedente, puedes acudir a la vía administrativa para solicitar que quede sin efecto.

La clave está en no dejar pasar los plazos y reunir los documentos necesarios para respaldar tu inconformidad.

¿Cuántos días tienes para impugnar una fotomulta en CDMX?

De acuerdo con la información publicada por SAVEX Grupo Legal, tienes 15 días hábiles para iniciar un juicio de nulidad, contados a partir de que tienes conocimiento de la infracción, ya sea al consultarla en línea o al realizar el pago.

Por eso, si encuentras una multa pendiente en el sistema, conviene revisar la fecha en que te enteraste y actuar cuanto antes.

La impugnación es distinta del descuento por pronto pago: la página señala que puedes obtener una reducción de hasta 50% si pagas dentro de los primeros 30 días naturales. Sin embargo, pagar y solicitar la nulidad son vías diferentes.

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¿Dónde se impugna una fotomulta en CDMX?

El procedimiento se realiza ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) mediante un juicio contencioso administrativo, también conocido como juicio de nulidad.

El objetivo es que la autoridad competente deje sin efectos la boleta de sanción y, si la resolución resulta favorable, se elimine la infracción del registro correspondiente.

Antes de iniciar el proceso, es importante revisar la multa y determinar qué argumentos pueden respaldar la solicitud.

¿Qué documentos necesitas para impugnar la fotomulta?

Para preparar el trámite, reúne la documentación relacionada con la sanción y con el vehículo. Como punto de partida, ten a la mano:



La boleta de la fotomulta o los datos de la infracción.

o los datos de la infracción. Los documentos de identificación del propietario del vehículo.

La tarjeta de circulación.

Las pruebas que ayuden a demostrar por qué consideras que la sanción es improcedente.

El comprobante de pago, si ya cubriste la multa.

La documentación específica puede variar según el caso y la vía procesal. Antes de presentar la demanda, verifica los requisitos aplicables ante el Tribunal.

¿En qué casos se puede impugnar una fotomulta?

Puedes valorar una impugnación cuando consideres que la sanción no corresponde a los hechos o que existen irregularidades que ameritan una revisión legal.

Las fotomultas se generan a partir de registros de cámaras o radares que detectan posibles infracciones, como exceso de velocidad, pasarse un semáforo en rojo, invadir un paso peatonal o circular por un carril exclusivo del transporte público.

Si tienes elementos para cuestionar la infracción, lo importante es identificar qué aspecto de la boleta o del procedimiento puede controvertirse. La posibilidad de anularla dependerá de las circunstancias y de los argumentos que se presenten; no basta con estar en desacuerdo con la sanción.

¿Cuánto cuesta impugnar una fotomulta?

Costo: $0 pesos (puedes contar con asesoría de un defensor de oficio sin costo en el Tribunal).

$0 pesos (puedes contar con asesoría de un defensor de oficio sin costo en el Tribunal). Plazo: Tienes un máximo de 15 días hábiles a partir del día siguiente de que te notificaron o tuviste conocimiento de la infracción.

La alternativa es pagar la sanción con el descuento señalado por SAVEX, de hasta 50% dentro de los primeros 30 días naturales. Pero antes de elegir, compara las opciones y considera si existen elementos sólidos para solicitar la nulidad.

¿Qué pasa si ya pagaste la fotomulta?

Haber pagado no necesariamente cierra la posibilidad de reclamar. Según SAVEX Grupo Legal, si el juicio de nulidad resulta favorable, también se puede solicitar la devolución del dinero pagado.

En ese escenario, el procedimiento busca que la multa quede sin efectos y que se gestione el reembolso correspondiente ante la autoridad competente.

Lo importante es no asumir que el pago impide cualquier reclamación: revisa cuándo conociste la infracción, conserva el comprobante y consulta los requisitos para presentar el juicio dentro del plazo aplicable.

