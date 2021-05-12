Esta semana, Israel y grupos armados de Hamas en la frontera de Gaza han protagonizado una serie de bombardeos que dejaron al menos 22 palestinos muertos, entre ellos, nueve niños.

Además, un edificio de 13 pisos ubicado en la Franja de Gaza, donde había oficinas de dirigentes del movimiento Hamas, se derrumbó después de ser alcanzado por un ataque aéreo por parte de Israel.

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Después del ataque, Hamas y el grupo Yihad Islámica dijeron que responderían lanzando proyectiles contra la ciudad israelita de Tel Aviv.

Pero, ¿por qué se han cometido los ataques en Israel y Gaza? Estos son cinco puntos claves para entender la creciente tensión entre militantes palestinos y autoridades israelíes.



Mes santo del Ramadán, antecedente del conflicto

Las tensiones, intensificadas esta semana, comenzaron a mediados de abril, durante el Ramadán, el mes santo del calendario musulmán en el que se festeja el descenso del cielo a la tierra de la palabra de Dios: el Corán. Al comienzo de la festividad, la policía de Israel bloqueó algunas reuniones de palestinos que pretendían realizarse en la Puerta de Damasco, ubicada en la ciudad vieja de Jerusalén.



Enfrentamiento en la mezquita Al-Aqsa

La escalada de violencia continuó el lunes 10 de mayo, en el complejo de la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén Este, donde presuntamente la policía de Israel utilizó balas de goma, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra más de 300 palestinos.

Los palestinos resultaron heridos en la confrontación y presuntamente habrían estado atrincherados con bombas molotov para cometer un ataque en la “Marcha de la Bandera”, que conmemora la captura de la parte oriental de Jerusalén por parte de Israel en 1967.

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Hamas atacó al enemigo en la Jerusalén ocupada

Después del conflicto, Abu Ubaida, un portavoz de la organización palestina Hamas, afirmó que en respuesta a los “crímenes y agresiones” de Israel contra el pueblo de Sheikh Jarrah y la mezquita de Al-Aqsa, habían lanzado “un ataque con cohetes contra el enemigo en la Jerusalén ocupada”.

Sin embargo, el ejército israelí informó que su sistema de defensa antimisiles interceptó los cohetes.



Israel responde con fuerza a las organizaciones terroristas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que con este ataque “las organizaciones terroristas cruzaron la línea roja el Día de Jerusalén”, al disparar por primera vez desde la guerra en 2014.

“Israel responderá con mucha fuerza, no toleraremos ataques contra nuestro territorio, nuestra capital, nuestros ciudadanos y nuestros soldados, quien nos ataque pagará un precio alto”, añadió.



Judíos buscan el desalojo de familias palestinas

El creciente conflicto también se debe a que los colonos judíos buscan desalojar a varias familias de palestinos de sus hogares, ubicados cerca del distrito de Sheij Jarrah, en Jerusalén Oriental.

El Tribunal Supremo de Israel respalda el reclamo y este lunes celebraría una audiencia sobre el caso, la cual se pospuso debido a los enfrentamientos.

¿Por qué inició el problema entre Israel y los palestinos en la Frontera de Gaza?

El conflicto se remonta al 14 de mayo de 1948, cuando se fundó Israel, sobre la Tierra prometida por Dios al primer patriarca, Abraham, según lo indica la tradición judía.

Después de la creación del Estado de Israel, comenzó el movimiento nacionalista palestino y miles de personas se reagruparon en Cisjordania y Gaza.

En 1967 se creó la Organización para la Liberación de Palestina, que lanzó ataques contra los israelíes y algunas embajadas de esta nación ubicadas en territorio europeo.

En 1993, se firmaron los acuerdos de paz de Oslo, por parte de las fuerzas de seguridad de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, que renunciaron a la violencia y el terrorismo; sin embargo, la organización islámica Hamas no aceptó firmar.

En junio de 2014, tres jóvenes israelíes fueron secuestrados y asesinados en Cisjordania, un hecho que Israel atribuyó a Hamas, por lo que arrestó a cientos de sus miembros. Como respuesta, el grupo islámico lanzó cohetes sobre territorio israelí, que a su vez, cometió ataques aéreos sobre Gaza.

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En julio del mismo año, un palestino fue secuestrado en Jerusalén Oriental, hecho por el que se incrementó el lanzamiento de misiles desde Gaza hacia Israel, acciones que Hamas se atribuyó en legítima defensa por la muerte de sus partidarios a manos de israelíes.

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Los conflictos también se deben a que Israel reclama soberanía sobre Jerusalén Oriental, pero los palestinos quieren que ese territorio, sagrado para los musulmanes, judíos y cristianos, sea su capital.

Según medios internacionales, para que termine la violencia, Israel tendría que apoyar la conformación de un Estado soberano para los palestinos que incluya a Hamas, levantar el bloqueo a Gaza y las restricciones de circulación en Cisjordania y Jerusalén.

Mientras que los palestinos, tendrían que renunciar a la violencia y reconocer el Estado de Israel.

