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Deslave y sismo el mismo día: Revelan impactantes FOTOS de Nepal antes y después de la tragedia
Nepal se convirtió en el epicentro de la tragedia con un deslave y un sismo el mismo día.
Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos
Reuters | Imagen satelital de Nepal antes y después del deslave
Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos
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Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos
Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos
Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos
Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos
Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos
Nepal está en medio de una de las más grandes tragedias de su historia, pues un inesperado deslave, acompañado de una inundación, ha dejado cerca de 160 muertos y 403 personas se mantienen desaparecidas.
La mañana de este miércoles 26 de agosto, el río Bhotekoshi salió de su cauce y provocó una enorme corriente de agua en el distrito de Rasuwa.
Y unas horas después, el Servicio Geológico de Estados Unidos detectó un sismo de magnitud 4.4 aproximadamente a 100 kilómetros al norte de Katmandú, zona muy cercana a la frontera con el Tíbet.
Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene reporte de mexicanos afectados por la tragedia, sin embargo, el Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil de Nepal indicó que 403 visitantes no habían podido ser localizados, de los cuales 341 son extranjeros.
Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos
Reuters | Imagen satelital de Nepal antes y después del deslave
Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos
Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos
Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos
Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos
Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos
Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos
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