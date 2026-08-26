Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos

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Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos

Reuters | Imagen satelital de Nepal antes y después del deslave

Reuters | Deslave en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos

Nepal está en medio de una de las más grandes tragedias de su historia, pues un inesperado deslave, acompañado de una inundación, ha dejado cerca de 160 muertos y 403 personas se mantienen desaparecidas.

La mañana de este miércoles 26 de agosto, el río Bhotekoshi salió de su cauce y provocó una enorme corriente de agua en el distrito de Rasuwa.

Y unas horas después, el Servicio Geológico de Estados Unidos detectó un sismo de magnitud 4.4 aproximadamente a 100 kilómetros al norte de Katmandú, zona muy cercana a la frontera con el Tíbet.