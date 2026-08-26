Nepal está en medio de una de las más grandes tragedias de su historia, pues un inesperado deslave, acompañado de una inundación, ha dejado cerca de 160 muertos y 403 personas se mantienen desaparecidas.

La mañana de este miércoles 26 de agosto, el río Bhotekoshi salió de su cauce y provocó una enorme corriente de agua en el distrito de Rasuwa.

Y unas horas después, el Servicio Geológico de Estados Unidos detectó un sismo de magnitud 4.4 aproximadamente a 100 kilómetros al norte de Katmandú, zona muy cercana a la frontera con el Tíbet.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene reporte de mexicanos afectados por la tragedia, sin embargo, el Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil de Nepal indicó que 403 visitantes no habían podido ser localizados, de los cuales 341 son extranjeros.