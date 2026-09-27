Al menos 50 mil personas fueron evacuadas de sus hogares en Bangkok, Tailandia, tras las fuertes lluvias registradas, que desde el jueves al domingo, sumaban 330 mililitros de agua y causaron inundaciones.

Además, el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres indicaron que van ocho víctimas a causa de las lluvias en los últimos 10 días y las anegaciones se reportan en al menos 20 provincias de Tailandia.

Durante el domingo, el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, informó que las luvias comenzaron a cesar, los niveles principalmente en los canales siguen siendo altos y por ello es necesario desaguarlos hacia el río Chao Phraya.

Aunque de acuerdo con pronósticos, este temporal de lluvias seguirá en los siguientes días. Miles de personas sacaron sus pertenencias más básicas y a sus mascotas y fueron sacadas de sus viviendas en lanchas de autoridades y lugareños.