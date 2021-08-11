Fotos: Messi es presentado oficialmente en el PSG

Lionel Messi fue presentado oficialmente como nuevo delantero del París Saint-Germain (PSG) en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por su esposa y por sus tres hijos y en la que aseguró sentirse muy feliz por su llegada a París.

🤯 The moment Leo Messi met with the 🔴🔵 fans! #PSGxMESSIpic.twitter.com/x30NhCRQEx — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021

"Estoy muy feliz, todos saben de mi salida del Barcelona, donde fue muy duro, son muchos años. Es difícil el cambio después de tanto tiempo, nada más llegar acá la felicidad es enorme", dijo Messi, quien portará la playera número 30 por dos temporadas más una opcional con el PSG, en la sala de prensa del estadio del Parque de los Príncipes.

Ante el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, Messi agradeció el trato y lo rápido y fácil que fue realizar el contrato, después de 17 temporadas en el primer equipo del Barcelona y reconoció que la presencia de Neymar, además de Angel di María y Leandro Paredes, influyó a favor en su decisión.

"Hay veces que se puede tener el mejor equipo del mundo y no ganar, a veces pequeños detalles te dejan fuera, y sabemos lo difícil que es la Champions, el PSG teniendo un equipazo no lo pudo conseguir", explicó Messi.

Sobre un posible reencuentro con el Barcelona en Champions, dijo que sería "lindo volver a Barcelona", pero detalló que será también "raro".

Aficionados se congregan en el Parque de los Príncipes

Cientos de aficionados del PSG se congregaron en los alrededores del Parque de los Príncipes, donde Messi apareció por unos minutos.

Entre la multitud hubo empujones y algunos aficionados lanzaron bengalas y petardos, por lo que la policía lanzó gas pimienta.

⚽ Live presentation of Leo Messi from the Parc des Princes 🔴🔵https://t.co/iAu1XNO7YF — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021

Te recomendamos: VIDEO: Retiran imagen de Messi del exterior del Camp Nou