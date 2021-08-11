VIDEO: Retiran imagen de Messi del exterior del Camp Nou

El F.C. Barcelona retiró la imagen de Lionel Messi ubicada en la entrada del estadio Camp Nou, luego de que se hiciera oficial el fichaje de la estrella argentina del futbol con el equipo París Saint-Germain (PSG).

El momento quedó grabado en un video que circula en redes sociales, donde se ve a un par de trabajadores al retirar la imagen de Messi del cartel publicitario de Rakuten, uno de los principales patrocinadores del club español, ello mientras el argentino viajaba a París.

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La decisión se da después de que el domingo pasado, Messi confirmara a través de una conferencia de prensa que dejaba al equipo donde comenzó su carrera deportiva, con fuertes rumores de que se iba al PSG, hecho que la tarde de este martes quedó confirmado.

Luego que las autoridades del @FCBarcelona_es confirmaran que Lionel Messi ya no seguiría jugando con ese club, el equipo azulgrana removió al futbolista argentino de las gigantografías y otras áreas del Camp Nou, estadio donde el atleta jugó por más de 20 años. pic.twitter.com/E121x3fYQ6 — Óscar Peraza (@_OscarPeraza) August 10, 2021

Con la retirada de la imagen de Messi del Camp Nou, el Barcelona comienza una nueva era con jugadores como Antoine Griezmann o Memphis Depay, jugador recién llegado al club, para jugar esta tempotrada.

Messi llega a París para unirse al PSG

Este lunes el París Saint-Germain confirmó la llegada al club de Lionel Messi mediante un video donde se puede ver al astro argentino con la playera de la escuadra francesa.

De inmediato, la afición le dio la bienvenida a "La pulga", cuando llegó al aeropuerto junto a su esposa Antonella Roccuzo y sus tres hijos.

Las primeras declaraciones de Messi fueron publicadas en un comunicado oficial en la página del PSG, donde dijo sentirse emocionado por un nuevo capítulo en su carrera deportiva con la escuadra parisina.

Estoy encantado de comenzar un nuevo capítulo de mi carrera en el Paris Saint-Germain. Todo en el club coincide con mis ambiciones futbolísticas. Sé el talento de la plantilla y del cuerpo técnico. Estoy decidido a ayudar a construir algo especial para el club y los aficionados, y estoy deseando saltar al campo de juego del Parc des Princes.

Aunque no se ha confirmado cuál será el número que portará Messi con el PSG, recientemente se filtró una fotografía en la que se ve que su playera tiene el 30, mismo número con el que debutó en el Barcelona.

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Además de Messi, la escuadra francesa también recibe a Sergio Ramos, ambos exfutbolistas de la liga española y capitanes de sus respectivos equipos.

